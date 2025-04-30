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В Самарскую горбольницу №4 поступили пять новых холтеров

30 апреля 2025 16:17
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Это позволило значительно улучшить диагностику сердечно-сосудистых заболеваний для 100 тысяч пациентов, прикрепленных к медицинскому учреждению.

В рамках реализации национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" в Самарскую городскую больницу №4 поставлено новое оборудование — 5 холтеров, которые были распределены в подразделения поликлиники. Это позволило значительно улучшить диагностику сердечно-сосудистых заболеваний для 100 тысяч пациентов, прикрепленных к медицинскому учреждению.

"Данный портативный аппарат используется для суточного мониторинга ЭКГ или артериального давления. С помощью электродов он крепится на тело пациента и фиксирует работу сердца в течение 24 часов. Это исследование помогает выявить нарушения ритма, блокады сердца, мерцательную аритмию и другие скрытые патологии", - отмечает заместитель главного врача поликлинического отделения Мария Логова.

Полученные данные позволяют специалистам подобрать оптимальное лечение — медикаментозное или оперативное, включая коронарные вмешательства.

"На сегодняшний день в рамках нацпроекта в больнице насчитывается 7 холтеров, один из которых используется в стационаре, а остальные 6 работают в двух взрослых отделениях поликлиники. С появлением нового оборудования специалисты ежедневно проводят около 6 исследований, что сокращает очередь на обследование и позволяет оперативнее выявлять сердечные патологии у пациентов всех возрастов. Это особенно важно, ведь нарушения ритма могут возникать как у молодых людей, так и у пожилых", - подчеркнула главный врач больницы Наталья Виктор.

Врачи напоминают, что направление на холтеровское мониторирование выдает врач при наличии у пациента жалоб на одышку, учащенное или нерегулярное сердцебиение.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента России Владимира Владимировича Путина. В этом году в медучреждения региона планируется поставка 812 единиц медтехники.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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