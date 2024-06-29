В Самарском медколледже им. Н.Ляпиной вручили медали лучшим выпускникам техникумов, колледжей и училищ

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В Самарском медицинском колледже им. Н.Ляпиной прошла торжественная церемония вручения медалей «За особые успехи в профессиональном образовании» лучшим выпускникам техникумов, колледжей и училищ.



В 2024 году медалей удостоены 70 выпускников самарских учреждений среднего профессионального образования самого широкого спектра специальностей.



Лучших выпускников медицинских специальностей поздравил врио заместителя министра здравоохранения Самарской области Денис Бутолин. Он вручил медали 10 выпускникам колледжа, среди которых победители конкурсов профессионального мастерства, научно-практических конференций, активисты волонтерской деятельности, в том числе проявившие себя в период пандемии и участвующие в оказании помощи медицинским учреждениям, а также оказывающие волонтерскую помощь в новых регионах России.



"Желаю, чтобы вы, активно применяя в своей деятельности клинические протоколы, рекомендации, стандарты и порядки оказания медицинской помощи, не утратили человечность. Как профессионалы через всю свою карьеру пронесите бережное и заботливое отношение к пациентам, и ответственно следуйте выбранной миссии. Вы, являясь средними медицинскими работниками, будете общаться с пациентами намного больше, чем врачи, и во многом оценка системы здравоохранения будет зависеть именно от вас", - отметил Денис Бутолин.



Врио заместителя министра пожелал выпускникам профессиональных успехов и пригласил всех на работу в государственные учреждения здравоохранения региона.



"В поликлиниках и больницах благодаря федеральным и региональным программам меняется материально-техническая база, условия труда становятся лучше, поставляется современная медтехника и расширяются возможности для становления и развития профессионалов отрасли", - подчеркнул он.

Фото: минздрав СО