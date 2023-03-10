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Сегодня в Самаре проходит конференция дерматовенерологов и косметологов Самарской области, посвященная 100-летию Самарского областного кожно-венерологического диспансера.



В научно-образовательном мероприятии приняли участие президент Российского общества дерматовенерологов и косметологов, директор ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России, академик РАН Алексей Кубанов, министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян, председатель Самарской Губернской Думы, президент СамГМУ Геннадий Котельников, главный внештатный специалист-дерматовенеролог министерства здравоохранения Самарской области, вице-президент Общероссийской общественной организации «Российское общество дерматовенерологов и косметологов» Ильдар Шакуров, специалисты учреждений здравоохранения нескольких регионов страны.



"Всероссийская конференция дерматовенерологов и косметологов приурочена к столетию Самарского областного кожно-венерологического диспансера. Я поздравляю с этим событием всю дерматовенерологическую службу региона. Обе службы: учебно-научная и практическая — зародились практически одновременно. В вашей профессии ключевым является клинический диагноз, ни одна высокая технология никогда не заменит мастерство врача, переданное нашими учителями. В самые тяжёлые дни пандемии, когда нужна была помощь коллег, медработники специализированной службы очень своевременно включались в работу с пациентами с COVID-19. Это один из высочайших знаков качества, когда есть готовность помогать всегда и везде.

Передаю слова благодарности и приветствие Губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова, внимание которого к системе здравоохранения беспрецедентно", — отметил Армен Бенян.



Министр вручил главному врачу и специалистам диспансера ведомственные награды.



"Более 10 лет конференции Российского общества дерматовенерологов и косметологов, проводимые в регионе, являются значимым событием в календаре медицинских мероприятий Самары и Приволжского федерального округа, предоставляя возможность специалистам в области дерматовенерологии и косметологии, врачам и ученым обсудить широкий круг профессиональных тем, проблем и вопросов, обменяться мнениями, познакомиться с последними достижениями в специальности, усовершенствовать свои практические навыки. В современных условиях развитие дерматовенерологии возможно только на основе непрерывного медицинского образования, совершенствования оказания медицинской помощи с использованием инновационных разработок», - подчеркнул Алексей Кубанов.



К участникам конференции обратился Геннадий Котельников.

«Уважаемые коллеги, вы опытные профессионалы и вносите весомый вклад в развитие дерматовенерологии. Я выражаю искреннюю благодарность за Ваш самоотверженный труд и верность врачебному долгу», — Геннадий Котельников.

Фото: минздрав СО