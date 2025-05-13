Врач: вакцины от лихорадки Западного Нила нет

48

Из российских регионов под угрозой заражения оказываются Северный Кавказ, Причерноморье, Краснодарский и Ставропольский край, заявил инфекционист.

Если есть высокая температура с потерей сознания, то необходимо сразу же обратиться к инфекционистам для постановки точного диагноза. Чем раньше начнется правильное лечение, тем больше шансов, что человек сможет выздороветь. Об этом в эфире радио "Вести ФМ" заявил врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. Так он прокомментировал сообщение Роспотребнадзора о том, что пик заражения вирусом Западного Нила ожидается в России в августе.

"Лихорадка Западного Нила вызывается довольно тяжелым вирусом, самые тяжелые повреждения наносятся мозгу. Резервуар вируса находится в Северной Африке. Там, в камышах живут комары, которые переносят вирусы. Есть птицы и другие животные, которые подвержены заражению. Лихорадка постепенно распространяется из-за общего потепления. Зараженные комары уже попали в Северную Америку", – рассказал эксперт.

По словам специалиста по особо опасным инфекциям, вакцины от лихорадки Западного Нила нет, и никто не занимается её разработкой, так как это – достаточно редкое заболевание, пишет Смотрим.

"Лихорадка Западного Нила переносится не только комарами, но и клещами. Хотя заболевают далеко не все, кого кусают комары или клещи. Из российских регионов под угрозой оказываются Северный Кавказ, Причерноморье, Краснодарский и Ставропольский край", – пояснил врач.