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Врач Самарского онкодиспансера рассказала, как физические упражнения влияют на здоровье печени

29 июля 2025 15:17
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Регулярные физические упражнения могут поддерживать здоровье печени, улучшая ее функциональные показатели и способствуя детоксикации.

Об этом рассказала заведующая отделением медицинской реабилитации Самарского областного клинического онкологического диспансера, д.м.н. Татьяна Сивохина:

 «Физическая активность имеет множество положительных эффектов на здоровье печени и общее состояние организма. Физические нагрузки могут оказать положительное влияние на профилактику рака печени через несколько механизмов:

 Поддержание нормального веса. Регулярная физическая активность помогает контролировать массу тела и предотвращает ожирение, которое является фактором риска развития рака печени.

 Улучшение метаболизма. Физические нагрузки способствуют улучшению обмена веществ, что может снизить уровень инсулина и воспалительные процессы в организме.

 Снижение уровня воспаления. Физическая активность может уменьшить хроническое воспаление, которое связано с развитием многих видов рака, включая рак печени.

 Улучшение функции печени. Регулярные физические упражнения могут поддерживать здоровье печени, улучшая ее функциональные показатели и способствуя детоксикации.

 Улучшение иммунной функции. Физическая активность может укрепить иммунную систему, что помогает организму лучше справляться с потенциальными канцерогенами и опухолевыми клетками.

Снижение риска вирусных инфекций.
Гепатит B и C могут вызывать хронические инфекции, что увеличивает риск развития рака печени. Физическая активность не предотвращает заражение, но она способствует общему укреплению иммунной системы, что помогает организму с ними лучше справляться.

Физическая активность является лишь одной из составляющих комплексной профилактики рака печени. Здоровое питание, отказ от курения и потребления алкоголя также играют ключевую роль в профилактике".

 

Фото:   freepik.com

Теги: Медицина Самара

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