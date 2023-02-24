Врач-репродуктолог: «Репродуктивная система мальчиков и девочек закладывается внутриутробно»

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«Репродуктивная система мальчиков и девочек закладывается ещё внутриутробно. А значит, от состояния здоровья будущих мам и пап, от их поведения, привычек зависит будущее ребёнка», — рассказала главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Самарского областного медицинского центра «Династия», кандидат медицинских наук Ирина Валерьевна Моисеева.



Как сохранить репродуктивное здоровье?



Советы врача-репродуктолога:



- мамам и папам необходимо водить на осмотры к педиатрам своих детей, чтобы вовремя выявить нарушения репродуктивной системы и по возможности их устранить;



- девушкам и юношам, взрослым мужчинам и женщинам самим заботиться о своём здоровье и посещать врачей с профилактической целью 1 раз в год;



- при выявлении заболевания незамедлительно лечить под строгим наблюдением врача;



- вести здоровый образ жизни.



«Следите за своим весом! Оптимальный индекс массы тела должен быть 18,5-24 кг/м2, максимум, до 30. Занятия в спортзале должны проходить без чрезмерных силовых нагрузок, поскольку в противном случае организм отключает в первую очередь функцию репродукции. Не увлекайтесь банями, саунами, горячими ваннами», — пояснила Ирина Валерьевна.



Также необходимо:



- отказаться от курения, употребления алкоголя, в том числе пива, наркотиков;



- сделать верный выбор оптимального возраста для рождения ребёнка — 20-25 лет,



- подобрать контрацептивные средства совместно с гинекологом;



- максимально предупреждать возможность заражения инфекциями, передающимися половым путём, а также вирусными инфекциями;



- избегать незапланированной беременности, а при ее возникновении помнить о рисках: аборт в 36% случаев вызывает бесплодие.

Фото: минздрав СО