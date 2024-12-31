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Врач рассказала о рисках смешивания алкоголя с медикаментами

31 декабря 2024 13:32
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Врач рассказала о рисках смешивания алкоголя с медикаментами

Алкогольные напитки не рекомендуются к употреблению с большинством лекарственных средств. Этанол способен усилить эффект препарата и вызвать разнообразные побочные эффекты, а также изменить его действия или снизить успешность терапии. Кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала 31 декабря «Известиям» об опасности смешивания алкоголя с медикаментами.

«Можно спрогнозировать результат в зависимости от группы препаратов. Например, антибиотики цефалоспорины препятствуют выведению алкоголя из организма, из-за чего в крови накапливается ацетальдегид (продукт распада этанола). Человек может ощутить симптомы отравления», — объяснила Уланкина.

По ее словам, антибиотики и алкоголь даже по отдельности оказывают на печень негативное влияние, а в сочетании действуют угнетающе. Противовирусные лекарства с алкоголем также не сочетаются: вместе они серьезно воздействуют на печень и поджелудочную железу. Алкоголь не просто нейтрализует действие лекарств, но и усугубляет течение болезни. Поднимается температура, появляется тошнота, боль в животе.

Кроме того, большинство средств от аллергии принимать вместе со спиртными напитками категорически не рекомендуется. Их побочный эффект — сонливость. В сочетании с алкоголем может усилиться и привести к спутанности сознания и нарушениям координации. Спазмолитики и миорелаксанты в сочетании с алкоголем могут спровоцировать появление побочных эффектов: диареи, рвоты, слабости, головокружения.

«Последствия приема лекарств вместе с алкоголем зависят также от индивидуальных особенностей организма. В некоторых случаях даже небольшая порция спиртного может усилить действие препарата и привести к тяжелым реакциям и даже смертельному исходу», — подытожила Уланкина.

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