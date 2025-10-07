Я нашел ошибку
Панкреатит — это воспаление поджелудочной железы, которое может значительно ухудшить качество жизни.
Врач рассказала о первых симптомах панкреатита
Для оформления льготных билетов и посадки в поезд требуется подтвердить наличие у ребенка российского гражданства.
Купе  для пассажиров с детьми появились во всех российских поездах 
К открытию библиотеки подготовлены книжные выставки, экспозиция, связанная с историей Волжского отделения КбшЖД, выставки живописи.
В Сызрани открыта пятая модельная библиотека
Адвокат получил от одного из обвиняемых по уголовному делу, возбужденному по факту мошенничества, 3 миллиона рублей.
Самарский адвокат обвиняется в покушении на мошенничество
Врачи обнаружили в крови рептилии высокую дозу алкоголя. При этом  змеиный яд не оказал на здоровье мужчины никакого действия, поскольку спиртное в организме нейтрализовало его.
Гадюка погибла от алкогольной передозировки после укуса пьяного мужчины в Хорватии
В Самаре ночью +4, +6°С, днем +18, +20°С.
8 октября в регионе без осадков, до +20°С
Участники преодолели дистанции различной протяженностью – от 1 до 50 км.
Более 300 велосипедистов приняли участие в веломарафоне «Сокольи горы» в Самаре
Продолжительность экскурсий составит 2 часа.
Активисты проекта «Том Сойер Фест» приглашают на экскурсии по историческому центру Самары
Врач рассказала о первых симптомах панкреатита

7 октября 2025 20:57

7 октября 2025 20:57
74
Панкреатит — это воспаление поджелудочной железы, которое может значительно ухудшить качество жизни.

Панкреатит — это воспаление поджелудочной железы, которое может значительно ухудшить качество жизни, требуя отказа от множества привычных продуктов и создавая дополнительные проблемы с настроением. Об этом рассказала «Известиям» врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

«Воспаление поджелудочной железы может развиться очень быстро. Часто это происходит из-за переедания, употребления жирной или острой пищи, алкоголя — особенно если всё это сочетается за один прием, например, во время праздников», — сказала специалист.

Сережина обратила внимание на то, что первые признаки заболевания обычно трудно игнорировать. Среди них — интенсивные боли в верхней части живота, часто с иррадиацией в спину, тошнота, рвота, повышение температуры. В случае острого панкреатита боли носят схваткообразный характер и могут быстро развиться за несколько часов. Хроническая форма болезни проявляется ноющими болями, вздутием, нестабильным стулом, метеоризмом из-за недостаточной выработки ферментов.

В первые дни заболевания рекомендуется полностью отказаться от пищи, чтобы снизить воспаление. Далее назначаются противовоспалительные препараты и ферментные средства для поддержки работы поджелудочной железы. Однако многие ошибочно полагают, что можно предотвратить обострение, приняв ферменты перед застольем. Это вредно, так как постоянный прием препаратов нарушает естественную работу железы.

«Если воспаление не лечить, возможны тяжелые осложнения. Острый панкреатит способен привести к панкреонекрозу и перитониту, которые угрожают жизни. При хроническом течении постепенно гибнут клетки, вырабатывающие инсулин, — это прямой путь к сахарному диабету первого типа. Чтобы не пропустить этот момент, рекомендуется периодически сдавать анализы крови на антитела к бета-клеткам поджелудочной железы, антитела к декарбоксилазе глутаминовой кислоты и гликированный гемоглобин», — заявила эксперт.

 

Фото:  pxhere.com

В Самарской области в поликлиниках по месту жительства работают кабинеты медико-психологического консультирования.
07 октября 2025, 16:57
Медицинский психолог Новокуйбышевской ЦРБ: 5 советов для сохранения психического благополучия
В Самарской области в поликлиниках по месту жительства работают кабинеты медико-психологического консультирования. Здравоохранение
167
В Подвалье возведен каркас и выполняется устройство кровли.
07 октября 2025, 15:59
В Шигонском районе возведут пять новых ФАПов
В Подвалье возведен каркас и выполняется устройство кровли. Здравоохранение
170
Какие признаки могут указывать на неблагополучие психического состояния?
06 октября 2025, 18:26
Медицинский психолог рассказала, какие шаги помогут укрепить психологическое здоровье
Какие признаки могут указывать на неблагополучие психического состояния? Здравоохранение
388
Панкреатит — это воспаление поджелудочной железы, которое может значительно ухудшить качество жизни.
7 октября 2025  20:57
Врач рассказала о первых симптомах панкреатита
74
В Самарской области в поликлиниках по месту жительства работают кабинеты медико-психологического консультирования.
7 октября 2025  16:57
Медицинский психолог Новокуйбышевской ЦРБ: 5 советов для сохранения психического благополучия
176
В Подвалье возведен каркас и выполняется устройство кровли.
7 октября 2025  15:59
В Шигонском районе возведут пять новых ФАПов
177
По всей России прокатились вспышки вируса Коксаки
7 октября 2025  09:48
По всей России прокатились вспышки вируса Коксаки
185
Какие признаки могут указывать на неблагополучие психического состояния?
6 октября 2025  18:26
Медицинский психолог рассказала, какие шаги помогут укрепить психологическое здоровье
390
Он позволяет проводить диагностические исследования непосредственно в палатах пациентов.
6 октября 2025  14:38
Ставропольская ЦРБ получила современный передвижной рентгеновский аппарат
387
Вакцинация в выездном формате организована для членов ветеранских организаций в Самаре
6 октября 2025  10:00
Вакцинация в выездном формате организована для членов ветеранских организаций в Самаре
375
В Самарской области действует интерактивная карта, сколько вакцин от гриппа и ковида есть сейчас в каждой больнице
4 октября 2025  10:37
В Самарской области действует интерактивная карта, сколько вакцин от гриппа и ковида есть сейчас в каждой больнице
946
Около 400 жителей посёлка смогут получать первичную и неотложную медицинскую помощь, а также проходить профилактические осмотры и диспансеризацию в новом ФАПе.
3 октября 2025  17:07
В посёлке Аверьяновский Большечерниговского района возводят новый ФАП
628
Больше 650 тысяч жителей Самарской области прошли вакцинацию от гриппа
3 октября 2025  13:50
Больше 650 тысяч жителей Самарской области прошли вакцинацию от гриппа
560
В Самаре к жилью подключили уже 74% жилфонда
7 октября 2025  10:01
В Самаре к отоплению подключили уже 74% жилфонда
345
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
6 октября 2025  11:18
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
359
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
5 октября 2025  13:47
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
594
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
5 октября 2025  12:22
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
638
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой прибыл в Республику Татарстан, где второй день работает делегация Самарской области.
4 октября 2025  19:22
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым
769
