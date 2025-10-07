Врач рассказала о первых симптомах панкреатита

74

Панкреатит — это воспаление поджелудочной железы, которое может значительно ухудшить качество жизни, требуя отказа от множества привычных продуктов и создавая дополнительные проблемы с настроением. Об этом рассказала «Известиям» врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

«Воспаление поджелудочной железы может развиться очень быстро. Часто это происходит из-за переедания, употребления жирной или острой пищи, алкоголя — особенно если всё это сочетается за один прием, например, во время праздников», — сказала специалист.

Сережина обратила внимание на то, что первые признаки заболевания обычно трудно игнорировать. Среди них — интенсивные боли в верхней части живота, часто с иррадиацией в спину, тошнота, рвота, повышение температуры. В случае острого панкреатита боли носят схваткообразный характер и могут быстро развиться за несколько часов. Хроническая форма болезни проявляется ноющими болями, вздутием, нестабильным стулом, метеоризмом из-за недостаточной выработки ферментов.

В первые дни заболевания рекомендуется полностью отказаться от пищи, чтобы снизить воспаление. Далее назначаются противовоспалительные препараты и ферментные средства для поддержки работы поджелудочной железы. Однако многие ошибочно полагают, что можно предотвратить обострение, приняв ферменты перед застольем. Это вредно, так как постоянный прием препаратов нарушает естественную работу железы.

«Если воспаление не лечить, возможны тяжелые осложнения. Острый панкреатит способен привести к панкреонекрозу и перитониту, которые угрожают жизни. При хроническом течении постепенно гибнут клетки, вырабатывающие инсулин, — это прямой путь к сахарному диабету первого типа. Чтобы не пропустить этот момент, рекомендуется периодически сдавать анализы крови на антитела к бета-клеткам поджелудочной железы, антитела к декарбоксилазе глутаминовой кислоты и гликированный гемоглобин», — заявила эксперт.

Фото: pxhere.com