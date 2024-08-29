Врач рассказала, как правильно выбирать орехи, чем они полезны, а чем могут быть опасны

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О том, как правильно выбирать орехи, чем они полезны, а чем могут быть опасны, «Известиям» рассказала врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Вероника Неудахина.

По словам эксперта, орехи богаты белками, полезными жирами, витаминами и минералами. Они содержат витамин Е, магний, фосфор, медь и марганец, а также антиоксиданты, которые помогают защитить клетки от воспаления и образования большого количества свободных радикалов, способных вызывать заболевания.

Регулярное употребление орехов может снизить уровень «плохого» холестерина, липопротеинов низкой плотности, и повысить уровень «хорошего» — липопротеинов высокой плотности. Это улучшает работу сердечно-сосудистой системы и служит профилактикой атеросклероза, указала она.

«Орехи, особенно грецкие, содержат омега-3 жирные кислоты, которые поддерживают работу мозга, улучшают концентрацию и память. Орехи дают чувство сытости за счет питательности, но в то же время из-за высокой калорийности их чрезмерное потребление может привести к набору веса. Рекомендуется съедать небольшую горсть орехов в день — примерно 30 г», — сказала Неудахина.

У орехов, как и у любого продукта, есть ограничения в употреблении, предупредила врач. Они являются сильным аллергеном, и у некоторых людей могут вызвать серьезные аллергические реакции вплоть до анафилактического шока. Также орехи содержат фитиновую кислоту, которая при чрезмерном употреблении может снижать усвояемость некоторых минералов, например железа и цинка.

«Выбирая орехи, важно проверять срок годности: они должны быть свежими, без прогорклого вкуса и неприятного запаха. У качественных орехов должен быть соответствующий внешний вид: без трещин, плесени и других видимых повреждений. Орехи в скорлупе обычно дольше сохраняют свои полезные свойства. Если орехи продаются на развес, лучше выбирать торговые точки с высоким оборотом продукции, чтобы быть уверенным в их свежести. Дома их лучше хранить в герметичной упаковке в прохладном и темном месте. Очищенные орехи лучше хранить в холодильнике или морозильнике, чтобы предотвратить прогоркание», — сказала эксперт.

Выбирая между сырыми и жареными, лучше отдавать предпочтение сырым орехам без соли и других добавок.

«Включение этого продукта в рацион в разумных количествах может значительно улучшить общее самочувствие и здоровье», — заключила эндокринолог.

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