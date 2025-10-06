Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали

169

В понедельник, 6 октября, в Самаре возобновили движение транспорта по Московскому шоссе. Речь идет об участке в районе ТЦ «Вертикаль».

«Бетонные блоки убрали, дорогу открыли», — сообщил корреспондент 63.ру с места событий.

Участок Московского шоссе на пересечении с улицей Луначарского, около ТЦ «Вертикаль», закрыли вечером в пятницу, 3 октября. Как пояснили представители Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области, здесь должны были привести в порядок теплосети. Чуть позже их коллеги из Департамента транспорта добавили, что несколько автобусов и троллейбусов изменят свои маршруты из-за ремонта теплотрассы.

Изначально предполагалось, что участок будет закрыт только на выходные, и уже утром в понедельник, 6 октября, движение восстановят. Но в выходные чиновники сообщили, что перекрытие растянется до утра среды, 8 октября.