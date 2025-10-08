На участке улицы Коммунистической в Самаре временно ограничат движение транспорта

125

В Самаре в течение недели – с 06:00 9 октября до 06:00 16 октября – будет действовать ограничение движения транспорта по улице Коммунистической в границах улиц Дачной и Клинической. Это связано с производством работ по реконструкции тепловых сетей, проходящих по улице Коммунистической.



В указанный период автобусы маршрута № 37 и троллейбусы маршрутов №№ 12, 17 и 20 будут следовать по скорректированным трассам. Также обращаем внимание автомобилистов на необходимость заблаговременно планировать свои поездки.



Более подробно с временными схемами организации дорожного движения, включая движение городского пассажирского транспорта, можно ознакомиться в приложениях.

Фото: администрация Самары