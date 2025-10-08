Я нашел ошибку
Главные новости:
Универсальные советы по гигиене сна не всегда эффективны — нужен комплексный подход, учитывающий особенности физиологии и психологии каждого человека.
Психолог: для качественного сна важно не только количество часов, но и эмоциональный настрой перед сном   
Своими действиями обвиняемая причинила ущерб бюджетной системе в размере 1 миллиона  475 тысяч рублей.
Чиновницу из Сызрани ждет суд за мошенничество с аварийным жильем
Хорошая новость для жителей Красной Глинки: скоро группа компаний «Акрон Холдинг» открывает «Экопункт» в вашем районе.
Самарцы сдали в новый «Экопункт» 250 кг шин за неделю
Это условия погоды, неблагоприятные для рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
С 19 часов 8 октября до 12 часов 9 октября в Самаре, Сызрани, Отрадном и Чапаевске ожидаются НМУ
Это связано с производством работ по реконструкции тепловых сетей, проходящих по улице Коммунистической.
На участке улицы Коммунистической в Самаре временно ограничат движение транспорта
Уже в ноябре шестеро победителей отправятся на Черноморское побережье на 3 дня и 2 ночи.
Всероссийский конкурс «Моя профессия – ИТ» разыгрывает поездку в Сочи в рамках Бонусной программы «Другое Дело»
Именно таким образом была организована вакцинация работников МП «Трамвайно-троллейбусное управление». 
Сотрудники самарских муниципальных предприятий вакцинируются против гриппа
«СВОё Дело. Самарская область» - бесплатная образовательная программа для ветеранов СВО и членов их семей.
В программе «СВОё Дело» примут участие 350 жителей региона
На участке улицы Коммунистической в Самаре временно ограничат движение транспорта

8 октября 2025 19:26
125
Это связано с производством работ по реконструкции тепловых сетей, проходящих по улице Коммунистической.

В Самаре в течение недели – с 06:00 9 октября до 06:00 16 октября – будет действовать ограничение движения транспорта по улице Коммунистической в границах улиц Дачной и Клинической. Это связано с производством работ по реконструкции тепловых сетей, проходящих по улице Коммунистической.

В указанный период автобусы маршрута № 37 и троллейбусы маршрутов №№ 12, 17 и 20 будут следовать по скорректированным трассам. Также обращаем внимание автомобилистов на необходимость заблаговременно планировать свои поездки.

Более подробно с временными схемами организации дорожного движения, включая движение городского пассажирского транспорта, можно ознакомиться в приложениях.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

