Панкреатит — это воспаление поджелудочной железы, которое может значительно ухудшить качество жизни.
Врач рассказала о первых симптомах панкреатита
Для оформления льготных билетов и посадки в поезд требуется подтвердить наличие у ребенка российского гражданства.
Купе  для пассажиров с детьми появились во всех российских поездах 
К открытию библиотеки подготовлены книжные выставки, экспозиция, связанная с историей Волжского отделения КбшЖД, выставки живописи.
В Сызрани открыта пятая модельная библиотека
Адвокат получил от одного из обвиняемых по уголовному делу, возбужденному по факту мошенничества, 3 миллиона рублей.
Самарский адвокат обвиняется в покушении на мошенничество
Врачи обнаружили в крови рептилии высокую дозу алкоголя. При этом  змеиный яд не оказал на здоровье мужчины никакого действия, поскольку спиртное в организме нейтрализовало его.
Гадюка погибла от алкогольной передозировки после укуса пьяного мужчины в Хорватии
В Самаре ночью +4, +6°С, днем +18, +20°С.
8 октября в регионе без осадков, до +20°С
Участники преодолели дистанции различной протяженностью – от 1 до 50 км.
Более 300 велосипедистов приняли участие в веломарафоне «Сокольи горы» в Самаре
Продолжительность экскурсий составит 2 часа.
Активисты проекта «Том Сойер Фест» приглашают на экскурсии по историческому центру Самары
Более 300 велосипедистов приняли участие в веломарафоне «Сокольи горы» в Самаре
Активисты проекта «Том Сойер Фест» приглашают на экскурсии по историческому центру Самары
Калину и сирень высадили активисты проекта «Том Сойер Фест» в Самаре
Медицинский психолог Новокуйбышевской ЦРБ: 5 советов для сохранения психического благополучия

7 октября 2025 16:57
176
В Самарской области в поликлиниках по месту жительства работают кабинеты медико-психологического консультирования.

Об этом рассказала медицинский психолог поликлинического отделения №1 Новокуйбышевской центральной городской больницы Ринатта Рождествина:

 "Главная задача психологической помощи — выявление ранних симптомов стрессовых расстройств, поддержание и восстановление психического и соматического здоровья пациента.

В момент стрессовой ситуации организм запускает защитный механизм. За считанные секунды происходит много биохимических процессов: надпочечники выбрасывают в кровь мощные гормоны - адреналин, норадреналин и кортизол. Они вызывают учащённый сердечный ритм, возникает спазм сосудов, повышается давление и сердечный клапан изнашивается быстрее. Важно убрать негативные эмоции и добавить в жизнь позитивные.

Как заполнить жизнь позитивными эмоциями?

Учитесь не принимать мелочи близко к сердцу.

Чаще выезжайте на природу.

Занимайтесь тем, что вам нравится - слушайте спокойную музыку, смотрите любимые фильмы и тд.

Осваивайте техники релаксации и дыхательные упражнения.

Дыхательные практики быстро активируют нервную систему. Глубокое размеренное дыхание замедляет пульс и снижает давление.

Занимайтесь спортом. Регулярные физические упражнения - наиболее мощный инструмент борьбы со стрессом. Они воздействуют на организм на биохимическом уровне. Физическая активность снижает уровень кортизола и адреналина. Уже через 20 минут после начала тренировки уменьшается тревожность.

В Самарской области в поликлиниках по месту жительства работают кабинеты медико-психологического консультирования. Квалифицированные специалисты помогают справиться со стрессом, душевными травмами, тревогой и многими другими состояниями. Посещение кабинета - это возможность решить проблемы взаимоотношений в семье и в рабочем коллективе, проработать психологические аспекты, влияющие на качество жизни и здоровье человека. В том числе, за помощью к медицинскому психологу могут обращаться и участники специальной военной операции, а также члены их семей.

Помните: своевременное обращение к специалистам крайне важно для сохранения здоровья".

 

Фото:  freepik.com

Теги: Медицина

