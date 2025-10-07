Медицинский психолог Новокуйбышевской ЦРБ: 5 советов для сохранения психического благополучия

176

Об этом рассказала медицинский психолог поликлинического отделения №1 Новокуйбышевской центральной городской больницы Ринатта Рождествина:



"Главная задача психологической помощи — выявление ранних симптомов стрессовых расстройств, поддержание и восстановление психического и соматического здоровья пациента.



В момент стрессовой ситуации организм запускает защитный механизм. За считанные секунды происходит много биохимических процессов: надпочечники выбрасывают в кровь мощные гормоны - адреналин, норадреналин и кортизол. Они вызывают учащённый сердечный ритм, возникает спазм сосудов, повышается давление и сердечный клапан изнашивается быстрее. Важно убрать негативные эмоции и добавить в жизнь позитивные.



Как заполнить жизнь позитивными эмоциями?

Учитесь не принимать мелочи близко к сердцу.

Чаще выезжайте на природу.

Занимайтесь тем, что вам нравится - слушайте спокойную музыку, смотрите любимые фильмы и тд.

Осваивайте техники релаксации и дыхательные упражнения.

Дыхательные практики быстро активируют нервную систему. Глубокое размеренное дыхание замедляет пульс и снижает давление.

Занимайтесь спортом. Регулярные физические упражнения - наиболее мощный инструмент борьбы со стрессом. Они воздействуют на организм на биохимическом уровне. Физическая активность снижает уровень кортизола и адреналина. Уже через 20 минут после начала тренировки уменьшается тревожность.



В Самарской области в поликлиниках по месту жительства работают кабинеты медико-психологического консультирования. Квалифицированные специалисты помогают справиться со стрессом, душевными травмами, тревогой и многими другими состояниями. Посещение кабинета - это возможность решить проблемы взаимоотношений в семье и в рабочем коллективе, проработать психологические аспекты, влияющие на качество жизни и здоровье человека. В том числе, за помощью к медицинскому психологу могут обращаться и участники специальной военной операции, а также члены их семей.



Помните: своевременное обращение к специалистам крайне важно для сохранения здоровья".

Фото: freepik.com