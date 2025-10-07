Я нашел ошибку
Панкреатит — это воспаление поджелудочной железы, которое может значительно ухудшить качество жизни.
Врач рассказала о первых симптомах панкреатита
Для оформления льготных билетов и посадки в поезд требуется подтвердить наличие у ребенка российского гражданства.
Купе  для пассажиров с детьми появились во всех российских поездах 
К открытию библиотеки подготовлены книжные выставки, экспозиция, связанная с историей Волжского отделения КбшЖД, выставки живописи.
В Сызрани открыта пятая модельная библиотека
Адвокат получил от одного из обвиняемых по уголовному делу, возбужденному по факту мошенничества, 3 миллиона рублей.
Самарский адвокат обвиняется в покушении на мошенничество
Врачи обнаружили в крови рептилии высокую дозу алкоголя. При этом  змеиный яд не оказал на здоровье мужчины никакого действия, поскольку спиртное в организме нейтрализовало его.
Гадюка погибла от алкогольной передозировки после укуса пьяного мужчины в Хорватии
В Самаре ночью +4, +6°С, днем +18, +20°С.
8 октября в регионе без осадков, до +20°С
Участники преодолели дистанции различной протяженностью – от 1 до 50 км.
Более 300 велосипедистов приняли участие в веломарафоне «Сокольи горы» в Самаре
Продолжительность экскурсий составит 2 часа.
Активисты проекта «Том Сойер Фест» приглашают на экскурсии по историческому центру Самары
Активисты проекта «Том Сойер Фест» приглашают на экскурсии по историческому центру Самары

7 октября 2025 17:43
144
Продолжительность экскурсий составит 2 часа.

В предстоящие выходные, 11 и 12 октября, активисты проекта «Том Сойер Фест – Самара» приглашают жителей и гостей города на экскурсии по историческому центру. 

В субботу в 12:00 вас ждет экскурсия «С чего начиналась Самара» по самой старой части города – району Хлебной площади. Участники побывают на месте, где располагалась первая самарская крепость и старейшие храмы города, увидят дореволюционные мельницы, уникальный элеватор вертикального типа, построенный 35 лет назад, и другие значимые для города здания.  Место встречи: пересечение улиц Водников и Кутякова.

В воскресенье в 12:00 с площади Революции стартует экскурсия по улице Куйбышева. На ее примере вы проследите изменения, происходившие со старой Самарой за последние два века, и узнаете, как менялся облик и назначение самых интересных зданий центральной улицы старого города: бывшей гостиницы Аннаева, открытой 170 лет назад, Лютеранской кирхи, построенной в 1865 году, Художественного музея и других.

Оба дня с 15:00 от «Шаляпинского дуба» у Самарской государственной филармонии будет начинаться экскурсия «Феномен Самарского двора», где участникам покажут самые колоритные дворики исторического центра Самары. 

Продолжительность экскурсий составит 2 часа. Для участия необходима предварительная регистрация по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgpFOzy46HPzHtlQU2Ki5g5upXznsu4tavy67QvZrddT46gg/viewform. Мероприятие проводится при поддержке Фонда президентских грантов.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Мероприятия Самара

Новости по теме
Участники преодолели дистанции различной протяженностью – от 1 до 50 км.
07 октября 2025, 17:56
Более 300 велосипедистов приняли участие в веломарафоне «Сокольи горы» в Самаре
Участники преодолели дистанции различной протяженностью – от 1 до 50 км. Спорт
159
В Саду наличников на улице Чапаевской прошел Праздник урожая.
06 октября 2025, 16:59
Калину и сирень высадили активисты проекта «Том Сойер Фест» в Самаре
В Саду наличников на улице Чапаевской прошел Праздник урожая. Общество
417
Игорь Иванов поздравил сотрудников и ветеранов уголовного розыска с праздником, вручил отличившимся грамоты, ведомственные награды.
06 октября 2025, 16:47
Начальник ГУ МВД СО поздравил сотрудников с Днём образования уголовного розыска в системе МВД РФ
Игорь Иванов поздравил сотрудников и ветеранов уголовного розыска с праздником, вручил отличившимся грамоты, ведомственные награды. Общество
505
В центре внимания
В Самаре к жилью подключили уже 74% жилфонда
7 октября 2025  10:01
В Самаре к отоплению подключили уже 74% жилфонда
345
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
6 октября 2025  11:18
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
359
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
5 октября 2025  13:47
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
594
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
5 октября 2025  12:22
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
638
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой прибыл в Республику Татарстан, где второй день работает делегация Самарской области.
4 октября 2025  19:22
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым
769
Весь список