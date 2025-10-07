Активисты проекта «Том Сойер Фест» приглашают на экскурсии по историческому центру Самары

144

В предстоящие выходные, 11 и 12 октября, активисты проекта «Том Сойер Фест – Самара» приглашают жителей и гостей города на экскурсии по историческому центру.



В субботу в 12:00 вас ждет экскурсия «С чего начиналась Самара» по самой старой части города – району Хлебной площади. Участники побывают на месте, где располагалась первая самарская крепость и старейшие храмы города, увидят дореволюционные мельницы, уникальный элеватор вертикального типа, построенный 35 лет назад, и другие значимые для города здания. Место встречи: пересечение улиц Водников и Кутякова.



В воскресенье в 12:00 с площади Революции стартует экскурсия по улице Куйбышева. На ее примере вы проследите изменения, происходившие со старой Самарой за последние два века, и узнаете, как менялся облик и назначение самых интересных зданий центральной улицы старого города: бывшей гостиницы Аннаева, открытой 170 лет назад, Лютеранской кирхи, построенной в 1865 году, Художественного музея и других.



Оба дня с 15:00 от «Шаляпинского дуба» у Самарской государственной филармонии будет начинаться экскурсия «Феномен Самарского двора», где участникам покажут самые колоритные дворики исторического центра Самары.



Продолжительность экскурсий составит 2 часа. Для участия необходима предварительная регистрация по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgpFOzy46HPzHtlQU2Ki5g5upXznsu4tavy67QvZrddT46gg/viewform. Мероприятие проводится при поддержке Фонда президентских грантов.

Фото: администрация Самары