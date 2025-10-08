Я нашел ошибку
Уже в ноябре шестеро победителей отправятся на Черноморское побережье на 3 дня и 2 ночи.
Всероссийский конкурс «Моя профессия – ИТ» разыгрывает поездку в Сочи в рамках Бонусной программы «Другое Дело»
Именно таким образом была организована вакцинация работников МП «Трамвайно-троллейбусное управление». 
Сотрудники самарских муниципальных предприятий вакцинируются против гриппа
«СВОё Дело. Самарская область» - бесплатная образовательная программа для ветеранов СВО и членов их семей.
В программе «СВОё Дело» примут участие 350 жителей региона
Официальное открытие движения по«Центральной» ожидается в ноябре 2025 года.
В Самарской области завершается строительство автомагистрали «Центральной»
В ходе встречи ее участники смогли задать губернатору волнующие их вопросы и поделиться собственными инициативами и предложениями по развитию добровольческого движения.
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с волонтерами региона
Во втором сезоне конкурса «Благоустрой» денежный приз получит не только автор лучшего проекта, но и победители в каждой номинации.
Продолжается прием заявок на конкурс молодых архитекторов «Благоустрой!»
Создатели металл-органических каркасов.
Нобелевскую премию по химии 2025 года получили трое ученых — Сусуму Китагава (Япония), Ричард Робсон (Австралия) и Омар М. Яги (США)
Благодаря конкурсу важные и нужные инициативы получают финансовую поддержку.
В губернии определили победителей конкурса грантов для  социальных проектов СОНКО
Всероссийский конкурс «Моя профессия – ИТ» разыгрывает поездку в Сочи в рамках Бонусной программы «Другое Дело»

8 октября 2025 18:06
125
Уже в ноябре шестеро победителей отправятся на Черноморское побережье на 3 дня и 2 ночи.

По итогам конкурса «Моя профессия – ИТ» и Бонусной программы «Другое Дело» президентской платформы «Россия – страна возможностей» шесть победителей получат в качестве приза трехдневную поездку в Сочи. Для участия в розыгрыше необходимо зарегистрироваться и выполнить задания до 20 октября 2025 года. Участники должны быть старше 18 лет.

Всероссийский конкурс «Моя профессия – ИТ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» направлен на поиск, развитие и поддержку талантливых и перспективных специалистов в области информационных технологий. В сентябре 2025 года конкурс стал частью Бонусной программы проекта «Другое Дело» президентской платформы. Чтобы побороться за путевку в Сочи, необходимо зарегистрироваться в мини-приложении «Другого Дела» в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/app7785085#lottery/sochi/) и выполнить два обязательных задания от конкурса «Моя профессия – ИТ».

Срок проведения розыгрыша: с 8 сентября по 31 октября 2025 года включительно. Победителями станут участники старше 18 лет, успешно выполнившие два задания спецпроекта «Моя профессия – ИТ» в Бонусной программе проекта «Другое Дело» до 20 октября. Итоги будут подведены с 21 по 31 октября 2025 года с помощью генератора случайных чисел. Уже в ноябре шестеро победителей отправятся на Черноморское побережье на 3 дня и 2 ночи. Программа включает экскурсии, проживание, трансфер и питание.

Всероссийский конкурс «Моя профессия – ИТ» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети». По правилам конкурса за 48 часов командам предстоит разработать прототипы решений реальных бизнес-задач, используя отечественное программное обеспечение и передовые технологии, включая искусственный интеллект, геоинформационные системы и кибербезопасность. Команды-победители региональных этапов получат возможность принять участие в окружных финалах, которые пройдут осенью 2025 года. Принять участие может любой гражданин страны старше 12 лет – для этого необходимо подать заявку на официальном сайте.

«В новом сезоне конкурса «Моя профессия – ИТ» ожидается более 25 тысяч участников. Они пройдут специальное обучение по трём направлениям: дизайн, разработка и менеджмент, а также выполнят диагностическое тестирование для оценки уровня своих компетенций. Те, кто покажет лучшие результаты, продолжат борьбу на очных этапах, где им предстоит предложить эффективные решения практических задач от органов власти и предприятий. Сегодня спрос на кадры в ИТ остается высоким, работодатели остро нуждаются в новых специалистах. Программа развития «Другое Дело» добавляет дополнительный стимул: участвуя в специальном розыгрыше, шесть победителей отправятся в Сочи, чтобы подготовиться к окружным финалам в теплой дружеской атмосфере и живописных местах», – отметил первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

Кроме того, участники очных хакатонов смогут продемонстрировать свои компетенции, решая реальные задачи от известных партнёров проекта. Победители получат дополнительные призы, стажировки в топовых компаниях, профессиональные советы от экспертов и ценный нетворкинг, который откроет двери к новым карьерным возможностям.

 

Фото:  «Россия – страна возможностей»

Теги: Россия

