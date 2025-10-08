Самарский врач-психиатр-нарколог рассказал, как образ жизни влияет на психическое здоровье

156

Об этом рассказывает заместитель главного врача Самарской областной клинической психиатрической больницы, врач-психиатр-нарколог Никита Дорошенко:

"Среди факторов, негативно влияющие на психическое здоровье

Стресс. Хронический стресс, вызванный перегрузками на работе, учёбе или в личной жизни, может привести к развитию тревожных расстройств и депрессии.

Социальные факторы. Изоляция и недостаток социальной поддержки: отсутствие близких отношений и поддержки со стороны окружающих может способствовать развитию психических расстройств.

Образ жизни.

Недостаток сна: хронический недосып нарушает работу мозга и повышает риск депрессии.

Неправильное питание: дефицит витаминов группы B, омега-3 и магния связан с ухудшением настроения.

Отсутствие физической активности: гиподинамия снижает выработку эндорфинов — «гормонов счастья».

Психологические травмы. Переживания, связанные с травмами, такими как потеря близких или другие тяжёлые события, могут иметь долгосрочные последствия для психического здоровья.

Физические заболевания: хронические болезни (диабет, сердечно-сосудистые патологии) часто сопровождаются тревожностью и депрессией.

Психические расстройства: генетическая предрасположенность к шизофрении, биполярному расстройству может усугубиться под воздействием внешних факторов.



Своевременная диагностика психических расстройств и терапия помогают восстановить качество жизни в 70-80% случаев. Если вы или кто-то из ваших близких испытывает трудности, важно обратиться за помощью к специалистам".

Фото: pxhere.com