Самарский врач-психиатр-нарколог рассказал, как образ жизни влияет на психическое здоровье

Об этом рассказывает заместитель главного врача Самарской областной клинической психиатрической больницы, врач-психиатр-нарколог Никита Дорошенко:
"Среди факторов, негативно влияющие на психическое здоровье
Стресс. Хронический стресс, вызванный перегрузками на работе, учёбе или в личной жизни, может привести к развитию тревожных расстройств и депрессии.
Социальные факторы. Изоляция и недостаток социальной поддержки: отсутствие близких отношений и поддержки со стороны окружающих может способствовать развитию психических расстройств.
Образ жизни.
Недостаток сна: хронический недосып нарушает работу мозга и повышает риск депрессии.
Неправильное питание: дефицит витаминов группы B, омега-3 и магния связан с ухудшением настроения.
Отсутствие физической активности: гиподинамия снижает выработку эндорфинов — «гормонов счастья».
Психологические травмы. Переживания, связанные с травмами, такими как потеря близких или другие тяжёлые события, могут иметь долгосрочные последствия для психического здоровья.
Физические заболевания: хронические болезни (диабет, сердечно-сосудистые патологии) часто сопровождаются тревожностью и депрессией.
Психические расстройства: генетическая предрасположенность к шизофрении, биполярному расстройству может усугубиться под воздействием внешних факторов.
Своевременная диагностика психических расстройств и терапия помогают восстановить качество жизни в 70-80% случаев. Если вы или кто-то из ваших близких испытывает трудности, важно обратиться за помощью к специалистам".
Фото: pxhere.com