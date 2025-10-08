Самарский врач-психиатр-нарколог рассказал, как образ жизни влияет на психическое здоровье

Я нашел ошибку
Главные новости:
Уже в ноябре шестеро победителей отправятся на Черноморское побережье на 3 дня и 2 ночи.
Всероссийский конкурс «Моя профессия – ИТ» разыгрывает поездку в Сочи в рамках Бонусной программы «Другое Дело»
Именно таким образом была организована вакцинация работников МП «Трамвайно-троллейбусное управление». 
Сотрудники самарских муниципальных предприятий вакцинируются против гриппа
«СВОё Дело. Самарская область» - бесплатная образовательная программа для ветеранов СВО и членов их семей.
В программе «СВОё Дело» примут участие 350 жителей региона
Официальное открытие движения по«Центральной» ожидается в ноябре 2025 года.
В Самарской области завершается строительство автомагистрали «Центральной»
В ходе встречи ее участники смогли задать губернатору волнующие их вопросы и поделиться собственными инициативами и предложениями по развитию добровольческого движения.
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с волонтерами региона
Во втором сезоне конкурса «Благоустрой» денежный приз получит не только автор лучшего проекта, но и победители в каждой номинации.
Продолжается прием заявок на конкурс молодых архитекторов «Благоустрой!»
Создатели металл-органических каркасов.
Нобелевскую премию по химии 2025 года получили трое ученых — Сусуму Китагава (Япония), Ричард Робсон (Австралия) и Омар М. Яги (США)
Благодаря конкурсу важные и нужные инициативы получают финансовую поддержку.
В губернии определили победителей конкурса грантов для  социальных проектов СОНКО
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.93
-1.07
EUR 95.67
-1.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Более 300 велосипедистов приняли участие в веломарафоне «Сокольи горы» в Самаре
Активисты проекта «Том Сойер Фест» приглашают на экскурсии по историческому центру Самары
Калину и сирень высадили активисты проекта «Том Сойер Фест» в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарский врач-психиатр-нарколог рассказал, как образ жизни влияет на психическое здоровье

8 октября 2025 15:47
156
Своевременная диагностика психических расстройств и терапия помогают восстановить качество жизни в 70-80% случаев.

Об этом рассказывает заместитель главного врача Самарской областной клинической психиатрической больницы, врач-психиатр-нарколог Никита Дорошенко:

"Среди факторов, негативно влияющие на психическое здоровье

Стресс. Хронический стресс, вызванный перегрузками на работе, учёбе или в личной жизни, может привести к развитию тревожных расстройств и депрессии.
 Социальные факторы. Изоляция и недостаток социальной поддержки: отсутствие близких отношений и поддержки со стороны окружающих может способствовать развитию психических расстройств.
 Образ жизни.
Недостаток сна: хронический недосып нарушает работу мозга и повышает риск депрессии.
Неправильное питание: дефицит витаминов группы B, омега-3 и магния связан с ухудшением настроения.
Отсутствие физической активности: гиподинамия снижает выработку эндорфинов — «гормонов счастья».
Психологические травмы. Переживания, связанные с травмами, такими как потеря близких или другие тяжёлые события, могут иметь долгосрочные последствия для психического здоровья.
 Физические заболевания: хронические болезни (диабет, сердечно-сосудистые патологии) часто сопровождаются тревожностью и депрессией.
Психические расстройства: генетическая предрасположенность к шизофрении, биполярному расстройству может усугубиться под воздействием внешних факторов.

 Своевременная диагностика психических расстройств и терапия помогают восстановить качество жизни в 70-80% случаев. Если вы или кто-то из ваших близких испытывает трудности, важно обратиться за помощью к специалистам".

 

Фото:  pxhere.com

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Обеспечение льготными зубными протезами защитников Отечества проводится за счёт средств областного бюджета по поручению главы региона Вячеслава Федорищева.
08 октября 2025, 16:13
70 ветеранам СВО региона бесплатно провели зубопротезирование
Обеспечение льготными зубными протезами защитников Отечества проводится за счёт средств областного бюджета по поручению главы региона Вячеслава Федорищева. Здравоохранение
147
Какие признаки могут указывать на неблагополучие психического состояния?
06 октября 2025, 18:26
Медицинский психолог рассказала, какие шаги помогут укрепить психологическое здоровье
Какие признаки могут указывать на неблагополучие психического состояния? Здравоохранение
470
В государственных учреждениях здравоохранения Самарской области работают более 12,5 тысяч врачей.
06 октября 2025, 18:20
6 октября — Международный день врача.
В государственных учреждениях здравоохранения Самарской области работают более 12,5 тысяч врачей. Общество
511
Здравоохранение
Именно таким образом была организована вакцинация работников МП «Трамвайно-троллейбусное управление». 
8 октября 2025  17:44
Сотрудники самарских муниципальных предприятий вакцинируются против гриппа
131
Обеспечение льготными зубными протезами защитников Отечества проводится за счёт средств областного бюджета по поручению главы региона Вячеслава Федорищева.
8 октября 2025  16:13
70 ветеранам СВО региона бесплатно провели зубопротезирование
169
Своевременная диагностика психических расстройств и терапия помогают восстановить качество жизни в 70-80% случаев.
8 октября 2025  15:47
Самарский врач-психиатр-нарколог рассказал, как образ жизни влияет на психическое здоровье
156
На сегодняшний день выполнены работы по устройству основания здания.
8 октября 2025  15:10
В текущем году в посёлке Варламово Сызранского района будет возведен ФАП
155
Панкреатит — это воспаление поджелудочной железы, которое может значительно ухудшить качество жизни.
7 октября 2025  20:57
Врач рассказала о первых симптомах панкреатита
398
В Самарской области в поликлиниках по месту жительства работают кабинеты медико-психологического консультирования.
7 октября 2025  16:57
Медицинский психолог Новокуйбышевской ЦРБ: 5 советов для сохранения психического благополучия
466
В Подвалье возведен каркас и выполняется устройство кровли.
7 октября 2025  15:59
В Шигонском районе возведут пять новых ФАПов
400
По всей России прокатились вспышки вируса Коксаки
7 октября 2025  09:48
По всей России прокатились вспышки вируса Коксаки
278
Какие признаки могут указывать на неблагополучие психического состояния?
6 октября 2025  18:26
Медицинский психолог рассказала, какие шаги помогут укрепить психологическое здоровье
473
Он позволяет проводить диагностические исследования непосредственно в палатах пациентов.
6 октября 2025  14:38
Ставропольская ЦРБ получила современный передвижной рентгеновский аппарат
479
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15265
Весь список
В центре внимания
в Самаре начала работать горячая линия по отоплению
8 октября 2025  13:03
В Самаре начала работать горячая линия по отоплению
203
В Самаре к жилью подключили уже 74% жилфонда
7 октября 2025  10:01
В Самаре к отоплению подключили уже 74% жилфонда
530
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
6 октября 2025  11:18
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
465
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
5 октября 2025  13:47
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
685
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
5 октября 2025  12:22
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
722
Весь список