В программе «СВОё Дело» примут участие 350 жителей региона

В первом потоке обучения, который стартовал в среду, 8 октября, в региональном центре «Мой бизнес» - 90 участников. Всего на участие в программе заявки подали 350 жителей региона.

«СВОё Дело. Самарская область» - бесплатная образовательная программа для ветеранов СВО и членов их семей. Проект направлен на развитие предпринимательских компетенций и даёт участникам инструменты для комфортного старта в бизнесе.

«Эту программу мы запустили, чтобы помочь ветеранам СВО и их семьям развить собственное дело и реализовать свои идеи уже в мирной жизни. Её цель – практическая. Будет дана не просто теория, а конкретные инструменты и знания», – акцентировал глава региона Вячеслав Федорищев.

Участники первого потока уже посетили ряд мотивационных встреч, прошли занятия по генерации бизнес-идей и теперь приступили к обучающему модулю программы.

Среди слушателей программы – Александр Бородачев из Самары. На СВО отправился добровольцем и отслужив 1,5 года, вернулся домой, восстанавливаться после ранения. Вместе с товарищем год назад основали компанию «САВО» - занимаются ручным производством экопродуктов: сыродавленных масел, цельнозерновой муки, жмыха и др. Сейчас у компаньонов есть небольшое производство в Смышляевке и много планов по развитию бизнеса.

«От программы хочу помощи – теоретической, практической, совет от людей, которые уже построили бизнес, маркетинговые подсказки, возможности для роста. Также хотим получить соцконтракт для развития нашего дела, улучшения материально-технической базы, – делится Александр Бородачев. – На занятиях уже познакомился с кураторами программы, и мне уже помогли оформить сертификацию на продукцию, сейчас работаем над получением знака «Самарский продукт».

Региональная программа «СВОё Дело. Самарская область» реализуется областным минэкономразвития и центром «Мой бизнес» при поддержке Правительства Самарской области и фонда «Защитники Отечества» в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Программа привлекла как тех, кто только задумывается о бизнесе, так и опытных предпринимателей, стремящихся получить новые знания перед запуском проектов после возвращения со службы.

«Программа поможет ветеранам боевых действий раскрыть свой потенциал, получить и закрепить новые компетенции для реализации себя уже в статусе основателя и владельца собственного дела», – подчеркнул заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Военнослужащие и члены их семей получат знания и навыки для открытия или развития своего дела: узнают, как правильно зарегистрировать бизнес, подобрать подходящую форму собственности и систему налогообложения, разработают бизнес-план, познакомятся с мерами государственной поддержки предпринимателей. Они также посетят нескольких успешных предприятий региона. Преподаватели курса – действующие предприниматели и бизнес-эксперты.

По итогам обучения участники разработают индивидуальную карту развития бизнеса, защитят свои проекты перед экспертной комиссией и получат дипломы, подтверждающие готовность к предпринимательской деятельности.

Также за каждым участником будет закреплен персональный наставник, который будет сопровождать ветерана на всех этапах запуска своего дела.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области