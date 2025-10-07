Я нашел ошибку
Панкреатит — это воспаление поджелудочной железы, которое может значительно ухудшить качество жизни.
Врач рассказала о первых симптомах панкреатита
Для оформления льготных билетов и посадки в поезд требуется подтвердить наличие у ребенка российского гражданства.
Купе  для пассажиров с детьми появились во всех российских поездах 
К открытию библиотеки подготовлены книжные выставки, экспозиция, связанная с историей Волжского отделения КбшЖД, выставки живописи.
В Сызрани открыта пятая модельная библиотека
Адвокат получил от одного из обвиняемых по уголовному делу, возбужденному по факту мошенничества, 3 миллиона рублей.
Самарский адвокат обвиняется в покушении на мошенничество
Врачи обнаружили в крови рептилии высокую дозу алкоголя. При этом  змеиный яд не оказал на здоровье мужчины никакого действия, поскольку спиртное в организме нейтрализовало его.
Гадюка погибла от алкогольной передозировки после укуса пьяного мужчины в Хорватии
В Самаре ночью +4, +6°С, днем +18, +20°С.
8 октября в регионе без осадков, до +20°С
Участники преодолели дистанции различной протяженностью – от 1 до 50 км.
Более 300 велосипедистов приняли участие в веломарафоне «Сокольи горы» в Самаре
Продолжительность экскурсий составит 2 часа.
Активисты проекта «Том Сойер Фест» приглашают на экскурсии по историческому центру Самары
Более 300 велосипедистов приняли участие в веломарафоне «Сокольи горы» в Самаре

7 октября 2025 17:56
163
Участники преодолели дистанции различной протяженностью – от 1 до 50 км.

В Самаре на территории спортивной школы «Чайка» состоялся веломарафон «Сокольи горы», собравший более 300 любителей велоспорта под девизом «Наркотикам нет! Выбирай велосипед!». Участники преодолели дистанции различной протяженностью – от 1 до 50 км.

Самыми массовыми дистанциями среди мужчин стали 30 и 50 км, собравшие по 29 участников. Дистанцию в 30 км быстрее всех – за 1 час 6 минут и 18 секунд – преодолел Александр Панчук, дистанцию в 50 км – за 1 час 46 минут и 5 секунд – Даниил Третьяков. У женщин самая массовая дистанция 10 км собрала 17 участников. Победительницей стала Латика Овчинникова. Для юных участников 5-6, 7-8 и 9-10 лет была организована дистанция в 1 км. 

«Разнообразил свою тренировочную программу: удачно заменил запланированную беговую тренировку велогонкой «Сокольи горы». Проехал дистанцию 30 километров за 1 час 35 минут, в целом биомеханика бега в гору и педалирование очень похожи. Решил не только тренировочную задачу, но и получил массу впечатлений и эмоций!» – поделился участник веломарафона «Сокольи горы» Алексей Барковский. 

Каждый участник, успешно добравшийся до финиша, получил памятную медаль финишера, а лучшие спортсмены, показавшие высокие результаты в личном зачёте, были отмечены дипломами, медалями соответствующих степеней и ценными призами от спонсоров и партнёров. Организаторами соревнований выступила администрации города Самара, Федерация велосипедного спорта Самарской области, Центр развития физической культуры и спорта и Центр организации и проведения спортивных мероприятий «Волгамэн».

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Мероприятия Самара

Продолжительность экскурсий составит 2 часа.
07 октября 2025, 17:43
Активисты проекта «Том Сойер Фест» приглашают на экскурсии по историческому центру Самары
Продолжительность экскурсий составит 2 часа. Общество
129
В Саду наличников на улице Чапаевской прошел Праздник урожая.
06 октября 2025, 16:59
Калину и сирень высадили активисты проекта «Том Сойер Фест» в Самаре
В Саду наличников на улице Чапаевской прошел Праздник урожая. Общество
417
Игорь Иванов поздравил сотрудников и ветеранов уголовного розыска с праздником, вручил отличившимся грамоты, ведомственные награды.
06 октября 2025, 16:47
Начальник ГУ МВД СО поздравил сотрудников с Днём образования уголовного розыска в системе МВД РФ
Игорь Иванов поздравил сотрудников и ветеранов уголовного розыска с праздником, вручил отличившимся грамоты, ведомственные награды. Общество
504
В Самаре к жилью подключили уже 74% жилфонда
7 октября 2025  10:01
В Самаре к отоплению подключили уже 74% жилфонда
345
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
6 октября 2025  11:18
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
359
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
5 октября 2025  13:47
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
594
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
5 октября 2025  12:22
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
638
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой прибыл в Республику Татарстан, где второй день работает делегация Самарской области.
4 октября 2025  19:22
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым
769
