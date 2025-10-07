Более 300 велосипедистов приняли участие в веломарафоне «Сокольи горы» в Самаре

163

В Самаре на территории спортивной школы «Чайка» состоялся веломарафон «Сокольи горы», собравший более 300 любителей велоспорта под девизом «Наркотикам нет! Выбирай велосипед!». Участники преодолели дистанции различной протяженностью – от 1 до 50 км.



Самыми массовыми дистанциями среди мужчин стали 30 и 50 км, собравшие по 29 участников. Дистанцию в 30 км быстрее всех – за 1 час 6 минут и 18 секунд – преодолел Александр Панчук, дистанцию в 50 км – за 1 час 46 минут и 5 секунд – Даниил Третьяков. У женщин самая массовая дистанция 10 км собрала 17 участников. Победительницей стала Латика Овчинникова. Для юных участников 5-6, 7-8 и 9-10 лет была организована дистанция в 1 км.



«Разнообразил свою тренировочную программу: удачно заменил запланированную беговую тренировку велогонкой «Сокольи горы». Проехал дистанцию 30 километров за 1 час 35 минут, в целом биомеханика бега в гору и педалирование очень похожи. Решил не только тренировочную задачу, но и получил массу впечатлений и эмоций!» – поделился участник веломарафона «Сокольи горы» Алексей Барковский.



Каждый участник, успешно добравшийся до финиша, получил памятную медаль финишера, а лучшие спортсмены, показавшие высокие результаты в личном зачёте, были отмечены дипломами, медалями соответствующих степеней и ценными призами от спонсоров и партнёров. Организаторами соревнований выступила администрации города Самара, Федерация велосипедного спорта Самарской области, Центр развития физической культуры и спорта и Центр организации и проведения спортивных мероприятий «Волгамэн».

Фото: администрация Самары