Универсальные советы по гигиене сна не всегда эффективны — нужен комплексный подход, учитывающий особенности физиологии и психологии каждого человека.
Психолог: для качественного сна важно не только количество часов, но и эмоциональный настрой перед сном   
Своими действиями обвиняемая причинила ущерб бюджетной системе в размере 1 миллиона  475 тысяч рублей.
Чиновницу из Сызрани ждет суд за мошенничество с аварийным жильем
Хорошая новость для жителей Красной Глинки: скоро группа компаний «Акрон Холдинг» открывает «Экопункт» в вашем районе.
Самарцы сдали в новый «Экопункт» 250 кг шин за неделю
Это условия погоды, неблагоприятные для рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
С 19 часов 8 октября до 12 часов 9 октября в Самаре, Сызрани, Отрадном и Чапаевске ожидаются НМУ
Это связано с производством работ по реконструкции тепловых сетей, проходящих по улице Коммунистической.
На участке улицы Коммунистической в Самаре временно ограничат движение транспорта
Уже в ноябре шестеро победителей отправятся на Черноморское побережье на 3 дня и 2 ночи.
Всероссийский конкурс «Моя профессия – ИТ» разыгрывает поездку в Сочи в рамках Бонусной программы «Другое Дело»
Именно таким образом была организована вакцинация работников МП «Трамвайно-троллейбусное управление». 
Сотрудники самарских муниципальных предприятий вакцинируются против гриппа
«СВОё Дело. Самарская область» - бесплатная образовательная программа для ветеранов СВО и членов их семей.
В программе «СВОё Дело» примут участие 350 жителей региона
Психолог: для качественного сна важно не только количество часов, но и эмоциональный настрой перед сном   

8 октября 2025 21:51
Универсальные советы по гигиене сна не всегда эффективны — нужен комплексный подход, учитывающий особенности физиологии и психологии каждого человека.

Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос рассказала, как высыпаться и не вставать с утра разбитым, пишут "Известия".

В беседе с «Радио 1» она объяснила, что ключ к пониманию сна кроется в индивидуальных особенностях работы гормонов. У некоторых людей мелатонин, отвечающий за засыпание, разрушается быстрее, поэтому им труднее адаптироваться по утрам. По ее словам, именно из-за этого многие по утрам чувствуют себя разбитыми — их организм просто не успевает полностью избавиться от мелатонина.

Специалист подчеркнула, что универсальные советы по гигиене сна не всегда эффективны — нужен комплексный подход, учитывающий особенности физиологии и психологии каждого человека. Она отметила, что для качественного сна важно не только количество часов, но и эмоциональный настрой перед сном. Людям, у которых мелатонин синтезируется медленнее, стоит заранее откладывать гаджеты и завершать дела, чтобы дать организму время перейти из состояния активности в режим отдыха, пишет RT.

Кардиакос также назвала несколько правил, полезных для всех хронотипов: не переедать перед сном, проветривать комнату и следить за удобством постели.

Она добавила, что поздние пробуждения часто связаны не с физиологией, а с психологическими причинами: вечер нередко становится единственным временем для отдыха и личных дел. Эксперт отметила, что для легкого пробуждения важно найти собственную мотивацию, а не просто подстраиваться под чужой режим.

 

Фото:   pxhere.com

Теги: Медицина

