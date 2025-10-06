Ставропольская ЦРБ получила современный передвижной рентгеновский аппарат

142

Ставропольская центральная районная больница получила современный передвижной рентгеновский аппарат в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Он позволяет проводить диагностические исследования непосредственно в палатах пациентов.

Новый цифровой рентген-аппарат предназначен для обследования маломобильных пациентов, больных после операций и находящихся на реабилитации. Высокое качество цифровых снимков позволяет врачам сразу оценивать результаты исследований у постели больного.

«Этот аппарат особенно важен для пациентов с переломами, после инсультов и тяжелых операций, – отметил главный врач Ставропольской больницы Расим Мударисов, – Теперь нам не нужно транспортировать пациентов в рентген-кабинет. Мы можем оперативно провести исследование прямо в палате».

Особую актуальность мобильный рентген-аппарат приобретает в период сезонного роста заболеваемости, позволяя разделять потоки пациентов и снижая риски распространения инфекций.

Модернизация первичного звена здравоохранения – одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В этом году в медучреждения региона планируется поставка 812 единиц медтехники.

Фото: минздрав СО