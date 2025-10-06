Я нашел ошибку
Программа слета направлена на популяризацию, поддержку и развитие «серебряного» добровольчества в муниципальных образованиях региона. 
Третий Межмуниципальный слет «серебряных» добровольцев губернии принимает Кинельский район
В число лидеров рейтинга литературных клубов в рамках проекта «Чтецкие программы» за сентябрь вошла школа № 10 Отрадного. 
Школа Самарской области вошла в число регионов-лидеров сентября по ведению школьных литературных клубов
Самарская компания ООО «ТПК БРИК», выступила организатором всероссийской практической конференции «За-Завод! Цех практиков».
Самарские промышленники поделились успешным опытом по внедрению бережливого производства
Компания заинтересована в конструктивном диалоге с абонентами и предлагает должникам обратиться в центры обслуживания клиентов «РКС-Самара» или воспользоваться онлайн-сервисами для заключения соглашения о реструктуризации долга.
«РКС-Самара»: более 28 тысяч самарцев не платят за воду и канализацию более трех месяцев
Каждый из участников нарисовал защитников правопорядка такими, какими они видят своих родителей на службе. 
Самарские транспортные полицейские провели отборочный этап конкурса детского рисунка
Пребывание у воды и на воде в холодное время года требует соблюдения определённых правил предосторожности.
Инспекторы ГИМС СО призывaют любителей осенней рыбaлки к осторожности
Всего на территории региона будет работать 36 специально организованных площадок для проведения тестирования.
Самарская область примет участие во Всероссийском аграрном диктанте
На отборочном этапе участникам предстоит ответить на 15 вопросов.
Всероссийская викторина «История будущего» пройдет в губернии на трёх площадках
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
Ставропольская ЦРБ получила современный передвижной рентгеновский аппарат

6 октября 2025 14:38
142
Он позволяет проводить диагностические исследования непосредственно в палатах пациентов.

Ставропольская центральная районная больница получила современный передвижной рентгеновский аппарат в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Он позволяет проводить диагностические исследования непосредственно в палатах пациентов.

Новый цифровой рентген-аппарат предназначен для обследования маломобильных пациентов, больных после операций и находящихся на реабилитации. Высокое качество цифровых снимков позволяет врачам сразу оценивать результаты исследований у постели больного.

«Этот аппарат особенно важен для пациентов с переломами, после инсультов и тяжелых операций, – отметил главный врач Ставропольской больницы Расим Мударисов, – Теперь нам не нужно транспортировать пациентов в рентген-кабинет. Мы можем оперативно провести исследование прямо в палате».

Особую актуальность мобильный рентген-аппарат приобретает в период сезонного роста заболеваемости, позволяя разделять потоки пациентов и снижая риски распространения инфекций.

Модернизация первичного звена здравоохранения – одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В этом году в медучреждения региона планируется поставка 812 единиц медтехники.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

