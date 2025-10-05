Я нашел ошибку
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником

5 октября 2025 12:22
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником

Уважаемые работники образования Самарской области!

От всей души поздравляю вас с Днём учителя!

На вас возложена благородная, ответственная миссия – не только передать необходимый объем знаний своим ученикам, но и воспитать в них качества, необходимые каждому гражданину нашей великой страны — России: активную гражданскую позицию, трудолюбие, патриотизм.

По уровню образования Самарская область стабильно входит в число регионов с высокими показателями. Это подтверждают и итоги сдачи ЕГЭ. В этом, безусловно, ваша заслуга.

Сегодня важнейшая наша задача – приумножать достигнутое, продолжить работу по дальнейшему развитию системы образования. Ведь забота о подрастающем поколении – самые значимые инвестиции в будущее региона.

Из года в год, используя ресурсы национальных проектов — «Образование», а с 2025 года «Молодежь и дети», мы выделяем значительные бюджетные средства на модернизацию образовательной инфраструктуры, создание современных, комфортных условий для обучения и воспитания детей. В планах строительство новых школ и детских садов в районах, где идет массовое жилищное строительство. Продолжится реализация программы капитального ремонта образовательных учреждений, на что только в этом году направлено около 4,5 млрд рублей. За пять лет мы полностью отремонтируем 207 объектов образования. Сохраняя и обновляя материально-техническую базу, мы обеспечиваем охват 95,5% детей программами дополнительного образования. Такой результат зафиксирован лишь в нескольких субъектах Российской Федерации.

Нам необходимо создать все условия для того, чтобы наша молодежь оставалась учиться и работать в Самарской области, чтобы каждый молодой человек имел возможность для самореализации в нашем регионе.

Дорогие друзья! В свой профессиональный праздник вы получаете поздравления и от учеников, которым дарите заботу, внимание и душевное тепло. И нет для вас большей радости, чем радость за их успехи. Уверен, что свет знаний, который вы несете подрастающему поколению, и добрые воспоминания о школьной поре они пронесут через всю жизнь.

Искренне благодарю вас за самоотверженный труд и преданность делу. Спасибо ветеранам образования, чьими достижениями мы по праву гордимся. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, неустанного творческого поиска и новых высот в педагогической деятельности!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев

Теги: В центре внимания

Весь список