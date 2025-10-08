С 19 часов 8 октября до 12 часов 9 октября в Самаре, Сызрани, Отрадном и Чапаевске ожидаются НМУ

138

Синоптики предупредили, что в период с 19 часов 08 октября до 12 часов следующего дня в Самаре, Сызрани, Отрадном и Чапаевске ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), сообщает пресс-служба минприроды СО.

Что такое НМУ

Это условия погоды, неблагоприятные для рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Проще говоря, НМУ – это штиль и отсутствие осадков.

Какие меры

Предприятия получают информацию о НМУ и должны уменьшить выбросы по программе производственного экологического контроля. Роспотребнадзор рекомендует не пользоваться личным транспортом (это передвижной источник выбросов) и перенести занятия спортом с улицы в закрытые помещения.

«Режима чёрного неба» в Самарской области не существует. Народный термин возник в регионах, где есть практика отопления углем.

