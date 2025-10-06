Я нашел ошибку
Волк заявила, что эта информация не соответствует действительности.
МВД опровергло сообщение о запрете на выезд из-за наложения текста в загранпаспорте
В двух случаях лесники остались на ночное дежурство, чтобы не допустить повторного возгорания.
Безответственный отдых на природе привел к трем лесным пожарам в регионе в минувшие выходные
Туроператоры рекомендуют заменить документ в случае обнаружения дефектов печати.
СМИ: россияне не могут улететь на отдых из-за ошибки печати в загранпаспортах
Участниками дискуссии станут руководители грузового блока компании «РЖД», отправители и владельцы грузов, экспортеры, представители финансовых институтов и органы региональной власти.
Транспортно-логистическая конференция «PRO//Движение.Поволжье» состоится в Тольятти
Отмечается, что старшие дети регулярно сбегали из дома.
Доследственная проверка в Чапаевске: по информации о том, что многодетная мать не занимается воспитанием своих детей
На этот раз Слёт, организованный в Нижегородской области, собрал более 200 участников из 14 регионов Приволжского федерального округа.
Активисты поисковых отрядов Самарской области заняли 4-е место в окружном Слёте «Никто не забыт»
В Самаре ночью +5, +7°С, днем +16, +18°С.
7 октября в регионе без осадков, до +18°С
На новой встрече проекта «НЕурок географии» гости познакомятся с Артуром Чубаркиным, заслуженным путешественником России.
СОУНБ приглашает в увлекательное «Путешествие на край света»
Калину и сирень высадили активисты проекта «Том Сойер Фест» в Самаре

6 октября 2025 16:59
159
В Саду наличников на улице Чапаевской прошел Праздник урожая.

5 октября в Саду наличников на улице Чапаевской прошел Праздник урожая. Активисты проекта «Том Сойер Фест – Самара» провели творческие мастер-классы и тематические лекции, высадили саженцы калины и сирени. 

Во время встречи всем желающим рассказали о текущей работе проекта «Том Сойер Фест – Самара». Так, активисты продолжают сбор средств на восстановление «Дома с часами» купца А.Ф. Кожевникова 1850-х годов постройки. Также волонтеры приступили к совместному с арт-резиденцией Третьяковской галереи «Художник+» проекту «Дворовый переворот» по установке арт-объектов в пяти дворах Самары, продолжают обустраивать Сад наличников. 

«Сад наличников – это проект, где лишённые родных окон и домов наличники обретают новую жизнь, вновь радуя прохожих своим новым видом и смыслом. Ранее такое пространство появилось в начале улицы Коммунистической, сейчас его «довели до ума» на улице Чапаевской – возвели две беседки, закрепили на них девять наличников. Здесь жители и гости нашего города могут фотографироваться, встречаться с друзьями и даже высаживать на память цветы. Мы же планируем организовать здесь, например, книжные маркеты, свопы и так далее», – рассказала организатор и идейный вдохновитель проекта «Том Сойер Фест», директор Самарской региональной общественной организации «За информационное общество» Анастасия Кнор. 

До конца ноября проект «Том Сойер Фест – Самара» продолжает поиск домов для восстановления на сезон 2026 года. Волонтеры занимаются деревянными домами в историческом центре – теми, которые не являются объектами культурного наследия (ОКН) и не признаны аварийными, а также находятся на «красной линии». Подать заявку на участие можно, отправив сообщение с описанием своего дома и его истории в группе «Том Сойер Фест – Самара» ВКонтакте https://vk.com/tomsawyerfest.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Мероприятия Самара

