Калину и сирень высадили активисты проекта «Том Сойер Фест» в Самаре

5 октября в Саду наличников на улице Чапаевской прошел Праздник урожая. Активисты проекта «Том Сойер Фест – Самара» провели творческие мастер-классы и тематические лекции, высадили саженцы калины и сирени.



Во время встречи всем желающим рассказали о текущей работе проекта «Том Сойер Фест – Самара». Так, активисты продолжают сбор средств на восстановление «Дома с часами» купца А.Ф. Кожевникова 1850-х годов постройки. Также волонтеры приступили к совместному с арт-резиденцией Третьяковской галереи «Художник+» проекту «Дворовый переворот» по установке арт-объектов в пяти дворах Самары, продолжают обустраивать Сад наличников.



«Сад наличников – это проект, где лишённые родных окон и домов наличники обретают новую жизнь, вновь радуя прохожих своим новым видом и смыслом. Ранее такое пространство появилось в начале улицы Коммунистической, сейчас его «довели до ума» на улице Чапаевской – возвели две беседки, закрепили на них девять наличников. Здесь жители и гости нашего города могут фотографироваться, встречаться с друзьями и даже высаживать на память цветы. Мы же планируем организовать здесь, например, книжные маркеты, свопы и так далее», – рассказала организатор и идейный вдохновитель проекта «Том Сойер Фест», директор Самарской региональной общественной организации «За информационное общество» Анастасия Кнор.



До конца ноября проект «Том Сойер Фест – Самара» продолжает поиск домов для восстановления на сезон 2026 года. Волонтеры занимаются деревянными домами в историческом центре – теми, которые не являются объектами культурного наследия (ОКН) и не признаны аварийными, а также находятся на «красной линии». Подать заявку на участие можно, отправив сообщение с описанием своего дома и его истории в группе «Том Сойер Фест – Самара» ВКонтакте https://vk.com/tomsawyerfest.

Фото: администрация Самары