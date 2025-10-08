Я нашел ошибку
Главные новости:
Универсальные советы по гигиене сна не всегда эффективны — нужен комплексный подход, учитывающий особенности физиологии и психологии каждого человека.
Психолог: для качественного сна важно не только количество часов, но и эмоциональный настрой перед сном   
Своими действиями обвиняемая причинила ущерб бюджетной системе в размере 1 миллиона  475 тысяч рублей.
Чиновницу из Сызрани ждет суд за мошенничество с аварийным жильем
Хорошая новость для жителей Красной Глинки: скоро группа компаний «Акрон Холдинг» открывает «Экопункт» в вашем районе.
Самарцы сдали в новый «Экопункт» 250 кг шин за неделю
Это условия погоды, неблагоприятные для рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
С 19 часов 8 октября до 12 часов 9 октября в Самаре, Сызрани, Отрадном и Чапаевске ожидаются НМУ
Это связано с производством работ по реконструкции тепловых сетей, проходящих по улице Коммунистической.
На участке улицы Коммунистической в Самаре временно ограничат движение транспорта
Уже в ноябре шестеро победителей отправятся на Черноморское побережье на 3 дня и 2 ночи.
Всероссийский конкурс «Моя профессия – ИТ» разыгрывает поездку в Сочи в рамках Бонусной программы «Другое Дело»
Именно таким образом была организована вакцинация работников МП «Трамвайно-троллейбусное управление». 
Сотрудники самарских муниципальных предприятий вакцинируются против гриппа
«СВОё Дело. Самарская область» - бесплатная образовательная программа для ветеранов СВО и членов их семей.
В программе «СВОё Дело» примут участие 350 жителей региона
Более 300 велосипедистов приняли участие в веломарафоне «Сокольи горы» в Самаре
Активисты проекта «Том Сойер Фест» приглашают на экскурсии по историческому центру Самары
Калину и сирень высадили активисты проекта «Том Сойер Фест» в Самаре
Чиновницу из Сызрани ждет суд за мошенничество с аварийным жильем

8 октября 2025 21:36
80
Своими действиями обвиняемая причинила ущерб бюджетной системе в размере 1 миллиона  475 тысяч рублей.

Завершено расследование уголовного дела в отношении главного специалиста комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации Сызрани, обвиняемой  по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".

С сентября 2023 года по апрель 2024 года обвиняемая, зная в силу своего служебного положения о признании  многоквартирного жилого дома, расположенного в городе Сызрани, аварийным и подлежащим расселению, приобрела в нем квартиру, указав в договоре купли-продажи завышенную стоимость объекта недвижимости. После этого она оформила право собственности на квартиру на своего родственника.

В дальнейшем фигурантка от имени правообладателя квартиры обратилась в органы местного самоуправления с заявлением о выплате компенсации за изымаемое аварийное жилье, предоставив фиктивный договор купли-продажи. 

Своими действиями обвиняемая причинила ущерб бюджетной системе в размере 1 миллиона  475 тысяч рублей.

В рамках расследования уголовного дела наложен арест на имущество фигурантки в целях обеспечения исполнения приговора в части возможных имущественных взысканий. В настоящее уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:  pxhere.com

Теги: Сызрань Уголовное дело

