Чиновницу из Сызрани ждет суд за мошенничество с аварийным жильем

Завершено расследование уголовного дела в отношении главного специалиста комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации Сызрани, обвиняемой по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".

С сентября 2023 года по апрель 2024 года обвиняемая, зная в силу своего служебного положения о признании многоквартирного жилого дома, расположенного в городе Сызрани, аварийным и подлежащим расселению, приобрела в нем квартиру, указав в договоре купли-продажи завышенную стоимость объекта недвижимости. После этого она оформила право собственности на квартиру на своего родственника.

В дальнейшем фигурантка от имени правообладателя квартиры обратилась в органы местного самоуправления с заявлением о выплате компенсации за изымаемое аварийное жилье, предоставив фиктивный договор купли-продажи.

Своими действиями обвиняемая причинила ущерб бюджетной системе в размере 1 миллиона 475 тысяч рублей.

В рамках расследования уголовного дела наложен арест на имущество фигурантки в целях обеспечения исполнения приговора в части возможных имущественных взысканий. В настоящее уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: pxhere.com