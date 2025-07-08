Врач призвал соблюдать питьевой баланс в жару

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В период аномально высоких температур особенно важно внимательно относиться к выбору напитков. Об этом эксперт в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко предупредила во вторник, 8 июля. Она рассказала, как соблюдать водный баланс без риска для здоровья в жару.

По словам специалиста, сладкие газированные напитки и пакетированные соки содержат чрезмерное количество сахара, который не только не утоляет жажду, но и создает дополнительную нагрузку на организм.

«Кофе и крепкий чай обладают выраженным мочегонным эффектом, что в условиях повышенного потоотделения приводит к быстрому обезвоживанию организма», — объяснила она в беседе с Lenta.Ru.

Спеценко предупредила, что особую опасность представляют алкогольные напитки, нарушающие естественные механизмы терморегуляции и увеличивающие риск теплового удара. Кроме того, рекомендуется не злоупотреблять изотониками, так как они могут содержать избыточное количество сахара.

Эксперт отметила, что в жаркую погоду для поддержания оптимального водного баланса стоит отдавать предпочтение чистой питьевой воде комнатной температуры, несладким морсам и домашним компотам, а также минеральной воде без газа. Также она рекомендовала быть внимательными к ледяных напиткам, которые могут вызвать спазм сосудов и приводить к проблемам с пищеварением, пишут "Известия".

«Особенно важно соблюдать питьевой режим пожилым людям, у которых с возрастом притупляется чувство жажды, и детям, чей организм более чувствителен к обезвоживанию», — заключила она.