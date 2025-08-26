Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре прошли учения, в которых приняли участие специалисты «Т Плюс», коммунальных служб, ресурсоснабжающих компаний и надзорных ведомств. 
Специалисты «Т Плюс» приняли участие в городской противоаварийной тренировке
Физические упражнения укрепляют иммунную систему, являющуюся естественным барьером на пути развития любых заболеваний.
Врач областного онкодиспансера: регулярная физическая активность – это инвестиция в здоровье и долголетие
Новые нормы уже согласовали с Роспотребнадзором и утвердили.
Установлено время на выполнение домашнего задания для российских школьников
С ведущими медицинскими экспертами региона.
Для пациентов с хроническими заболеваниями в поселке Волжский на Царевом Кургане прошла прогулка по Большой Самарской Тропе
В Самарской области прошла акция «Вода России».
«Вода России»: с апреля этого года в губернии почистили от мусора 200 км берегов рек 
Елена Ивановна оставила заметный след в культуре Самары, а её работы вдохновляли многих.
Скончалась заслуженный работник культуры России Елена Маргина
В Самаре стартовала XVII Конференция водоканалов России. Первый день отраслевого форума прошёл под знаком «РКС-Самара».
Обновлённые очистные сооружения «РКС-Самара» высоко оценили на федеральном уровне
Будьте внимательны и осторожны!
Днем 27 августа местами в регионе ожидается гроза со шквалистым ветром
Врач областного онкодиспансера: регулярная физическая активность – это инвестиция в здоровье и долголетие

26 августа 2025 18:52
139
Физические упражнения укрепляют иммунную систему, являющуюся естественным барьером на пути развития любых заболеваний.

Заведующая отделением медицинской профилактики Самарского областного клинического онкологического диспансера Ирина Окунева:

 "Физическая активность способствует поддержанию нормального веса, а ожирение само по себе является фактором риска для многих видов рака.

Физические упражнения укрепляют иммунную систему, являющуюся естественным барьером на пути развития любых заболеваний, включая онкологические. Сильный иммунитет более эффективно распознает и уничтожает аномальные клетки, предотвращая их дальнейшее размножение и образование опухолей.

Физическая активность оказывает регулирующее воздействие на гормональный баланс организма. В частности, она помогает контролировать уровень эстрогена – гормона, высокие концентрации которого связаны с повышенным риском развития рака молочной железы. Повышенный уровень эстрогена, например, стимулирует рост клеток молочной железы, что в определенных условиях может приводить к злокачественному перерождению. Регулярные тренировки способствуют нормализации гормонального фона, снижая таким образом риск.

Систематические нагрузки, в сочетании с рациональным питанием и отказом от вредных привычек, значительно снижают риск развития не только рака молочной железы и толстой кишки, но и многих других злокачественных новообразований.

Не стоит забывать и о регулярных медицинских осмотрах, которые позволяют обнаружить онкологические заболевания на ранних стадиях, когда шансы на успешное лечение значительно выше.

Здоровый образ жизни – образ мышления и повседневная практика. Начните уже сегодня, даже с малых шагов. Каждый шаг – это шаг к долгой и счастливой жизни, свободной от угрозы онкологических заболеваний».

 

Фото:  pxhere.com

Теги: Медицина Самара

