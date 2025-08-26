139

Заведующая отделением медицинской профилактики Самарского областного клинического онкологического диспансера Ирина Окунева:



"Физическая активность способствует поддержанию нормального веса, а ожирение само по себе является фактором риска для многих видов рака.



Физические упражнения укрепляют иммунную систему, являющуюся естественным барьером на пути развития любых заболеваний, включая онкологические. Сильный иммунитет более эффективно распознает и уничтожает аномальные клетки, предотвращая их дальнейшее размножение и образование опухолей.



Физическая активность оказывает регулирующее воздействие на гормональный баланс организма. В частности, она помогает контролировать уровень эстрогена – гормона, высокие концентрации которого связаны с повышенным риском развития рака молочной железы. Повышенный уровень эстрогена, например, стимулирует рост клеток молочной железы, что в определенных условиях может приводить к злокачественному перерождению. Регулярные тренировки способствуют нормализации гормонального фона, снижая таким образом риск.



Систематические нагрузки, в сочетании с рациональным питанием и отказом от вредных привычек, значительно снижают риск развития не только рака молочной железы и толстой кишки, но и многих других злокачественных новообразований.



Не стоит забывать и о регулярных медицинских осмотрах, которые позволяют обнаружить онкологические заболевания на ранних стадиях, когда шансы на успешное лечение значительно выше.



Здоровый образ жизни – образ мышления и повседневная практика. Начните уже сегодня, даже с малых шагов. Каждый шаг – это шаг к долгой и счастливой жизни, свободной от угрозы онкологических заболеваний».

