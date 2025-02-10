Врач-невролог назвала повышающие риск деменции продукты

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Деменция — это комплекс симптомов, которые возникают из-за повреждения клеток мозга в результате болезней или травм. О том, какие продукты повышают риск этого заболевания рассказала «Известиям» врач-невролог медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Лепилова.

Чаще всего к деменции приводит болезнь Альцгеймера — заболевание, при котором разрушаются клетки головного мозга. Менее распространена сосудистая деменция, которая возникает из-за нарушения кровообращения в головном мозге, как вследствие острого процесса — инсульта, так и из-за хронической ишемии мозга, пояснила врач.

Деменция также может развиться на фоне сердечно-сосудистых, аутоиммунных заболеваний, например рассеянного склероза; при остром дефиците витаминов группы В — цианокобаламина, тиамина; черепно-мозговых травм, отметила собеседница издания.

Неправильное питание также играет немаловажную роль в развитии связанных между собой заболеваний — атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний и деменции.

По словам Лепиловой, негативно влияют на здоровье такие пищевые привычки, как употребление фастфуда, жареной пищи, жирного мяса, маргарина, сливочного масла из-за содержания в них трансжиров и насыщенных жиров. Эти вещества повышают уровень «плохого» холестерина, что со временем приводит к развитию атеросклероза.

Диета с низким содержанием клетчатки — овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов — также связана с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку клетчатка способствует снижению выработки общего холестерина и уменьшения риска развития сахарного диабета. А употребление алкогольных напитков негативно влияет на здоровье сосудов и приводит к дефициту витаминов группы В, которые необходимы для нормальной работы клеток головного мозга.

«Для сохранения умственного здоровья необходимо соблюдение комплекса мер, среди которых правильное питание. В частности, рекомендуется соблюдение средиземноморской диеты, которая предполагает употребление свежих овощей и фруктов, цельных злаков, орехов, жирных сортов рыбы, круп, нежирных сортов мяса и других полезных продуктов. Такая диета улучшает когнитивные функции за счет антиоксидантов, полезных омега-3 жирных кислот и противовоспалительных компонентов, например полифенолов», — подытожила врач.

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