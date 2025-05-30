Врач-нарколог Самарского наркодиспансера рассказал о влиянии курения на организм детей

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Главный внештатный специалист по детской психиатрии-наркологии министерства здравоохранения Самарской области, заведующий амбулаторно-подростковым отделением Самарского областного клинического наркологического диспансера, врач-психиатр-нарколог Алексей Катин:



"Табакокурение — это вид химической зависимости, связанной с вдыханием табачного дыма. Никотин – это нейромедиатор, который влияет на кору головного мозга и вызывает зависимость через выделение дофамина. Со временем мозг адаптируется к постоянному присутствию никотина, требуя все большего количества вещества для достижения того же эффекта.



Курение оказывает разрушительное воздействие на организм детей и подростков, так как он находится в стадии активного роста и развития. Никотин негативно влияет на:



Задержку роста и развития. Никотин и другие токсичные вещества в сигаретах могут замедлять рост костей и развитие органов.



Органы дыхания.У детей, которые курят или подвергаются воздействию пассивного курения, выше риск развития астмы, бронхита, пневмонии и других респираторных заболеваний. Их легкие менее развиты и более уязвимы к инфекциям.



Сердечно-сосудистую систему. Курение повышает кровяное давление и частоту сердечных сокращений, увеличивая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в будущем.



Развитие онкологических заболеваний. Курение является основной причиной рака легких, но оно также увеличивает риск развития других видов рака, таких как рак полости рта, горла, пищевода, мочевого пузыря и почек.



Обучение и поведение. Никотин влияет на внимание, концентрацию и память, что может привести к проблемам в учебе. Некоторые исследования также связывают курение с депрессией, тревогой и другими психическими расстройствами у подростков.



Родителям необходимо донести информацию подростку о вреде никотина и научить проявлять свою индивидуальность позитивными методами: через хобби, интересные увлечения, учёбу, приверженность к спорту и здоровому образу жизни".

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