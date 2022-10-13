Врач Ираида Селезнева: в вопросе профилактики психических расстройств важны физические нагрузки

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Главный врач Тольяттинского психоневрологического диспансера Ираида Селезнева рассказывает о мерах профилактики психических расстройств:



За последние десятилетия среди наиболее распространённых психических расстройств выделяют следующие:

— психические расстройства пожилого возраста (депрессии, деменция, когнитивные проблемы);

— так называемые непсихотические расстройства (неврозы, реактивные состояния, невротические депрессии, расстройства поведения и др.).

Эти группы заболеваний, где можно говорить о пользе профилактики, где может оказать помощь психотерапевт и медицинский психолог.



А снизить риск появления этих недугов поможет здоровый образ жизни:

— отказ от всех психоактивных веществ (наркотики, злоупотребление алкогольными напитками);

— умение организовывать свой отдых таким образом, чтобы и тело, и дух могли отдохнуть и восстановиться после рабочей недели.



В вопросе профилактики важны физические нагрузки — прогулки, участие в спортивных мероприятиях. Кроме того, необходимо своевременно проходить диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры.



Большую роль играет взаимопонимание в семье. Если среди родственников царят искренние теплые взаимоотношения, общие заботы, общие интересы, это уже является фактором защиты психического здоровья, такая семья выполняет оздоровительную функцию.



Особое значение имеет и отношение общества к людям, страдающим психическими расстройствами. Относитесь к ним с уважением. Если можете, в чем-то помогите, приведите к врачу-психиатру, научите их жить с появившимся недугом. Желаю всем здоровья!

Фото: минздрав СО