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Врач-инфекционист назвал симптомы метапневмовируса

5 января 2025 20:41
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Врач-инфекционист назвал симптомы метапневмовируса

Кандидат медицинских наук, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, руководитель герпес-центра МНОИ МГУ, врач иммунолог-аллерголог, инфекционист Георгий Викулов 5 января рассказал «Известиям», кто больше всего подвержен риску заражения метапневмовирусом и какой у него инкубационный период.

Среди симптомов заболевания он выделил насморк, кашель, повышение температуры тела, лихорадку, однако не всегда ярко выраженную, и поражение верхних, реже нижних дыхательных путей.

Иммунолог отметил, что эта метапневмовирусная инфекция тяжелее протекает у людей с ослабленным иммунитетом, у людей с иммунодефицитами, у тех, кто получает химиотерапию или лучевую терапию, а также у беременных женщин и маленьких детей.

«Сейчас мы видим, что вспышка заболевания встречается преимущественно у населения до 14 лет, реже у взрослых, хотя эта инфекция не имеет четкой связи с возрастом», — сказал Викулов.

Говоря про инкубационный период заболевания, врач отметил, что он короткий — от 3 до 5 дней.

«Реже, когда варьирование может быть от 4 до 13 суток. Но чаще всего это 3–5 дней», — добавил он.

Отмечается, что симптомы появляются после контакта с заболевшим, а сам вирус передается от человека к человеку.

Ранее в этот день Управление по контролю и профилактике заболеваний Китая со ссылкой на результаты анализов респираторных проб, которые были проведены с 23 по 29 декабря 2024 года, сообщило о вспышке метапневмовируса человека в стране. Там отметили, что метапневмовирус человека активно распространяется по территории Китая и в основном данной болезни подвержены дети до 14 лет. Наиболее часто заражаются люди, живущие в северных провинциях страны.

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