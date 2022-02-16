Врач-гастроэнтеролог рассказал, как чеснок защищает от болезней

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Чеснок обладает множественными полезными микроэлементами, в том числе фосфором и витаминами группы B и C, за счет чего может использоваться в качестве профилактики лечения заболеваний дыхательной системы. Об этом рассказал в среду, 16 февраля, врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин, пишут "Известия".

Он уточнил, что в состав чеснока также входят кальций, фитонциды и аллицин, из-за которого продукт обладает остротой и своеобразным вкусом. По словам специалиста, за счет фитонцидов чеснок способен снизить заболеваемость острыми респираторными инфекциями.

Кроме того, употребляя чеснок, можно понизить артериальное давление и общий уровень холестерина.

«Чеснок в своем составе содержит антиоксиданты. Это может приводить к улучшению работы головного мозга и печени. Так как в состав входит кальций, то укрепляется костная система», — пояснил Зиннатуллин.

Вместе с тем гастроэнтеролог в беседе с «Пятым каналом» обратил внимание на то, что у чеснока есть профилактическое действие по отношению к раку легких и другим онкозаболеваниям. В этом ему помогает аллицин, которого, по словам врача, нет в цельном чесноке.

Однако, как заверил Зиннатуллин, чрезмерное употребление чеснока может нести и некоторые неприятные последствия. К примеру, людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) не следует употреблять этот продукт, поскольку болезни могут обостриться.

Здоровому человеку для поддержания иммунитета гастроэнтеролог посоветовал есть от одного до трех зубчиков чеснока в день. По его словам, это может способствовать профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также онкологических и респираторных заболеваний.

Употребление данного продукта не отменяет необходимости консультации специалиста.

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