Врач: чересчур строгое следование правилам поста может навредить здоровью

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Резкое прекращение приема постной пищи или, наоборот, чересчур строгое следование правилам поста может навредить здоровью. Об этом предупредила заведующая отделением восстановительного лечения Видновской РКБ Минздрава МО Светлана Малиновская, пишет "Парламентская газета".

Врач отметила, что срыв на полпути, когда человек после нескольких недель поста наедается тяжелой пищей, может привести к уничтожению поджелудочной железы и госпитализации.

При этом строгое следование диете также вредит здоровью. Организм может не получать нужного количества углеводов, что, в свою очередь, ведет к снижению уровня глюкозы. Подобное вызывает голодание мозга, а в особо запущенных случаях — гипогликемическую кому, цитирует Малиновскую «Общественная служба новостей».

«Если вы почувствовали головокружение, повышенное потоотделение, тошноту и голод, а еще ваша речь стала заторможенной, вы стали более раздражительны и у вас появились мышечные судороги, то это повод срочно обратиться к врачу. Ни в коем случае не пытайтесь исправить ситуацию самостоятельно, начав неконтролируемо употреблять жирную, калорийную или сладкую пищу», — указала специалист.

Ранее врач-диетолог Наталья Круглова рассказала, что во время поста нужно использовать разные виды овощей, круп и бобовых, чтобы не страдала микрофлора кишечника, о чем писала «Парламентская газета». В свою очередь, диетолог Лейла Кадырова посоветовала не делать упор на булочки и гречневую кашку. Также важно соблюдать питьевой режим, поскольку многие испытывают проблемы с кишечником из-за резкой смены особенностей питания на время поста, дополнила она.

В беседе с «Газетой.Ru» врач Ольга Фролова отметила, что человеку не нужно выпивать 6-8 стаканов воды в день, как принято считать. Достаточно пить воду или другие напитки при жажде. Насильное потребление жидкости может привести к недостатку электролитов в клетках. Однако обильное питье требуется при диарее, запоре, тепловом ударе и в период болезни, подытожила Фролова.

Великий пост в 2023 году продлится с 27 февраля по 15 апреля.

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