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Врач Александр Муравец: о совместимости алкоголя и правильного питания

18 октября 2022 14:23
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Питание является важнейшим компонентом здорового образа жизни и необходимым условием сохранения здоровья.

Главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат медицинских наук Александр Муравец рассказал о совместимости алкоголя и правильного питания:

- Питание является важнейшим компонентом здорового образа жизни и необходимым условием сохранения здоровья. Сегодня хотелось бы обсудить совместимость алкоголя и правильного питания. На мой взгляд, они совершенно несовместимы. Причин здесь много, остановлюсь на основных.

Первая — это, конечно, калорийность алкоголя. Она огромна. Обратимся к цифрам: 100 г крепкого алкоголя содержат не менее 225 ккал. Ровно столько же содержится в 0,5 л пива.

Что это значит? 2 порции алкоголя соответствуют обильному приему пищи. Только эти калории не содержат полезных питательных веществ, а идут организму лишь во вред, способствуя набору веса. Но этим дело не ограничивается.

Алкоголь резко стимулирует аппетит. К тому же в качестве закуски часто употребляются продукты, далекие от правильного питания: жирное, соленое, острое, копченое и т.д.

Наконец, третье, но не последнее. Алкоголь наносит дополнительный удар по поджелудочной железе и печени, которые во время застолья уже перегружены жирной или сладкой пищей. И этот второй удар поджелудочная железа может не перенести. А тут недалеко и до острого панкреатита. Напомню, что это тяжелейшее заболевание и сейчас имеет высокую летальность. Так что, если вы действительно выбрали путь правильного питания и здорового образа жизни, очень рекомендую отказаться от употребления спиртных напитков.

 

Фото:   минздрав СО

 

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Здравоохранение
Питание является важнейшим компонентом здорового образа жизни и необходимым условием сохранения здоровья.
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