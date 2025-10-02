Врач-акушер-гинеколог Клиник СамГМУ рассказала, какие гормоны нужно контролировать женщинам

170

Женский организм - уникальная структура, которая взаимосвязана с работой гормонального фона. Какие женские гормоны существуют и как сохранить репродуктивное здоровье, рассказала врач - акушер-гинеколог Клиник Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) Ольга Чумакова.

Врач подчеркнула, что работа репродуктивных органов взаимосвязана с общим гормональным фоном в организме. В свою очередь, гормональный фон реагирует на все, что происходит с женщиной: образ жизни, командировки, ночные дежурства, эмоциональное и физическое состояние, наличие хронических заболеваний (в том числе ожирение), частота их обострения, вредные привычки. Кроме того, влияние оказывают природные биоритмы, так как гормоны вырабатываются в определенные часы суток.

«Гормональный профиль необходимо обследовать при различных ситуациях, – говорит Ольга Чумакова. – Например, для исследования функционального состояния репродуктивной системы, для диагностики женского бесплодия, при нарушениях менструального цикла и фертильности (невынашивании беременности), поликистозе яичников, при контроле гормонотерапии, обследовании перед ЭКО, а также при диагностике раннего или позднего полового развития».

К основным женским половым гормонам относятся эстрогены, прогестерон, пролактин, ФСГ (фолликулостимулирующий) и ЛГ (лютенизирующий) гормоны.

Эстрогены стимулируют рост и развитие всех женских половых органов и играют важную роль в формировании вторичных половых признаков у женщин. ФСГ и ЛГ регулируют репродуктивную функцию. Эти гормоны врач рекомендует сдавать со 2 по 5 день менструального цикла.

«Изменения уровня гормонов может происходить при врожденных и генетически обусловленных патологиях, – говорит Ольга Чумакова. – Так, изменение уровня 17-гидроксипрогестерона вызывает нарушения в половом развитии, может быть причиной гирсутизма (избыточного роста волос на теле), нарушений цикла и бесплодия у женщин в репродуктивном возрасте. Его также используют в диагностике врожденной гиперплазии надпочечников. Этот гормон рекомендуется сдать на 2-5 дни менструального цикла».

Гестагены (прогестерон) совместно с эстрогенами способствуют прикреплению оплодотворенной яйцеклетки к стенке матки. Затем прогестерон начинает вырабатываться в плаценте. Основная функция прогестерона в организме женщины - сохранение беременности. Также гестагены важны для регулярности менструального цикла. Сдавать прогестерон нужно на 20-24 день цикла.

В незначительных количествах у женщин синтезируется тестостерон. Повышение его уровня может быть причиной нарушений менструального цикла, бесплодия и изменений во внешности: роста темных жестких волосков на подбородке и над верхней губой, в области спины, на ногах и животе, а также развития мышц по мужскому типу и изменения тембра голоса. Сдать тестостерон можно в любой день менструального цикла.

Гормон ДЭА-SО4 используют в диагностике гиперандрогенных состояний у женщин: гирсутизма, алопеции, акне, нарушений менструального цикла и репродуктивной функции, для оценки статуса андрогенов при задержке полового развития. Сдать этот гормон можно в любой день менструального цикла.

Важна также диагностика уровня пролактина. Его изменения приводят к отсутствию овуляции, аменорее (отсутствии менструации в течение шести месяцев), галакторее (выделений из сосков), мастодинии (болезненности молочных желез). Анализы сдают на 2-5 день менструального цикла. При этом за 2-3 дня до сдачи нужно избегать психоэмоционального перенапряжения, физических нагрузок и половой жизни.

«Мы обследуем не только женские гормоны, но и гормон щитовидной железы -ТТГ, – говорит Ольга Чумакова. - Изменение его уровня может приводить к гипотиреозу или гипертиреозу, что, в свою очередь, может привести к нарушению менструального цикла и общего состояния женщины в любой период ее жизни. Сдать анализ можно в любой деньменструального цикла. При изменениях уровня гормонов необходима консультация эндокринолога».

Врач также напомнила, при каких симптомах необходимо обратиться к гинекологу.

«Важно отслеживать менструальный цикл, который имеет свои нормы, – говорит Ольга Чумакова. - Менструация должна длиться не более 8 дней, при этом общее состояние не должно нарушать обычный образ жизни и трудоспособность. Нормальная длительность цикла - 24-38 дней. Также нужно обратить внимание на боли во время и до менструации, отсутствие менструального цикла, изменения выделений из половых путей, дискомфорт в области половых органов».

Помимо этого к врачу стоит обратиться для обследования при планировании беременности или если не удается забеременеть.

При этом Ольга Чумакова подчеркнула, что даже если нет никаких жалоб, нужно обязательно проходить профилактический осмотр раз в год. Он включает гинекологический и маммологический осмотр, забор мазков на цитологию шейки матки и исследование влагалищной микрофлоры, УЗИ молочных желез и органов малого таза с 5 по 12 день менструального цикла.

«Для профилактики заболеваний необходимо соблюдать режим «сон-отдых», ввести в свой образ жизни активные занятия любым комфортным видом спорта, придерживаться сбалансированного питания, богатого белком, витаминно-минеральным составом, достаточным количеством углеводов и жиров, не забывать о прогулках на свежем воздухе, постараться снизить эмоциональную негативную нагрузку и уменьшить факторы стресса, отдавать предпочтение приятному времяпрепровождению и полезным хобби», – советует врач.

