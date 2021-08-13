Я нашел ошибку
Главные новости:
По словам специалистов, выхаживание маловесного ребёнка — это всегда работа команды врачей.
В перинатальном центре больницы Середавина с начала года выходили около 400 недоношенных детей
Из них трое пациентов по-прежнему остаются в тяжелом состоянии.
Число пострадавших при взрыве в пассажирском автобусе в Воронеже выросло до 20 человек
Работы по нанесению разметки на улице Промышленности завершатся уже к началу следующей недели.
Нанесение разметки стартовало на недавно обновленной улице Промышленности в Самаре
Сельские учителя и медработники получат дополнительные меры поддержки.
В Правительстве региона обсудили меры, который сделает ипотеку доступнее для сельских медработников и учителей 
Для тушения пожара привлекались 72 человека и 28 единиц техники.
В СНТ "Дубовый Гай" Волжского района  горели дачные дома и надворные постройки на площади 500 кв.м.
«Мой дом» - здесь проблемы слышат и решают.
Региональный центр поддержки председателей советов МКД отвечает на коммунальные запросы жителей региона
Депутаты и активисты «Единой России» продолжают мониторинг цен в магазинах, на рынках и ярмарках Самарской области.
Стоимость «борщевого набора» в губернии продолжает снижаться
14 августа в 11:00 в районе "Ладьи".
На самарской набережной состоится фестиваль по военно-прикладным видам спорта
Наверх
Самара  +33 °C, Тольятти  +32 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.47
-0.1
EUR 86.22
-0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарской области День физкультурника в этом году отметят в онлайн-формате
Начальник Самарской таможни проведет прием граждан в дистанционном режиме
В Октябрьске прошел экологический субботник на территории объекта культурного наследия
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В перинатальном центре больницы Середавина с начала года выходили около 400 недоношенных детей

13 августа 2021 19:19
34
По словам специалистов, выхаживание маловесного ребёнка — это всегда работа команды врачей.

На днях из Перинатального центра   Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина выписали маму с дочкой, которая при рождении весила 890 граммов. Малышка два месяца провела в центре под наблюдением врачей. Первые две недели маленький пациент провел в реанимации. Затем врачи перевели ребенка на совместное пребывание с мамой в отделении.

По словам специалистов, выхаживание маловесного ребёнка — это всегда работа команды врачей: акушеров- гинекологов, которые очень бережно родоразрешают таких женщин, а также врачей неонатологов, детских неврологов, окулистов.

Результат их совместной работы – девочка подросла, весит более двух килограммов, может самостоятельно дышать, кушать и скоро догонит своих сверстников по всем параметрам.

Жительница Большеглушицкого района Татьяна Еремеева  не первый раз попадает в областной перинатальный центр. Своего первенца, сына, она тоже родила здесь несколько лет назад. И он поспешил появиться на свет раньше положенного срока, родился с весом 1 кг 120 граммов. Врачи сделали все возможное, и при выписке мальчик уже весил 2 кг 260 граммов.

«Сейчас это активный энергичный ребенок трех с половиной лет, ходит в детский сад, знает все буквы и цифры, — с удовольствием рассказывает мама. — Хочу выразить благодарность всем врачам перинатального центра за их работу и моих детей. Я и малышка чувствуем себя хорошо».

Перинатальный центр концентрирует на себя всю тяжелую патологию беременных, рожениц, родильниц и новорожденных из районов и городов области. Совместно с министерством здравоохранения Самарской области сформирована стратегия и тактика работы акушерско-гинекологической службы, маршрутизация пациентов. В перинатальном центре проходит около 6 тысяч родов в год, из них 13% оказываются преждевременными.

«У деток с экстремально низкой массой тела органы и системы ещё не так развиты, чтобы начать жить полноценной жизнью. Но мы помогаем им в этом, длительным выхаживанием и лечением. В момент рождения таких детей в операционную или родовую незамедлительно приглашается команда специалистов анестезиологов-реаниматологов. Потом в специальном транспортном кувезе новорождённых переводят в реанимацию, где в зависимости от тяжести состояния они находятся какое-то время. И только, когда врачи убедятся, что малыши усваивают питание, есть прибавка в весе, они хорошо дышат, их переводят в отделение», — рассказала заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина, руководитель Перинатального центра Татьяна Тезикова. – А с каким теплым чувством мы провожаем домой малышей, которых выходили наши специалисты! В эти моменты понимаешь значимость нашей работы».

За 2021 год в перинатальном центре проведено более 2700 родов, на свет появились 374 недоношенных малыша и 32 ребенка с экстремально  низкой массой тела. Перинатальный центр концентрирует на себя пациенток с преждевременными родами. Врачи  выхаживают недоношенных детей весом от 500 граммов, передает пресс-служба минздрава СО.

 

Фото из открытых источников

Теги: больница Середавина  перинатальный центр

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Дмитрий Азаров вместе с Геннадием Котельниковым и Виктором Казаковым проверили оснащение госпиталя и готовность к приему первых пациентов.
26 июля 2021, 17:05
В день рождения Владимира Середавина в Самаре открыли новый корпус Самарской областной клинической больницы
Дмитрий Азаров вместе с Геннадием Котельниковым и Виктором Казаковым проверили оснащение госпиталя и готовность к приему первых пациентов. Здравоохранение
1499
Среди них -  мальчик  Дима из Иркутской области, который приехал с бабушкой на реабилитацию после страшной аварии  на трассе М5 возле села Заборовка.
01 июня 2021, 19:17
Маленьких пациентов больницы Середавина с Днем защиты детей поздравили больничные клоуны
Среди них -  мальчик  Дима из Иркутской области, который приехал с бабушкой на реабилитацию после страшной аварии  на трассе М5 возле села Заборовка. Общество
651
В этот период врачами было осмотрено более 500 детей.
27 мая 2021, 19:51
В мае специалисты больницы Середавина 10  раз выезжали в отдаленные районы губернии для проведения медосмотров детей  
В этот период врачами было осмотрено более 500 детей. Здравоохранение
1746
Здравоохранение
По словам специалистов, выхаживание маловесного ребёнка — это всегда работа команды врачей.
13 августа 2021  19:19
В перинатальном центре больницы Середавина с начала года выходили около 400 недоношенных детей
34
216 человек заболели в Самаре.
13 августа 2021  15:57
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
188
Самарцы 16 августа могут бесплатно провериться на ВИЧ возле парка Гагарина
13 августа 2021  12:51
Самарцы 16 августа могут бесплатно провериться на ВИЧ возле парка Гагарина
264
Прошла операция по эндопротезированию тазобедренного сустава при помощи персонифицированного титанового эндопротеза, созданного по новой технологии.
12 августа 2021  17:35
В Клиниках СамГМУ впервые в России пациенту установили персонифицированный титановый сустав
736
Для жителей села будут созданы новые условия оказания медицинской помощи.
12 августа 2021  17:24
В селе Спасское Сергиевского района началось возведение ФАПа
620
В рамках углубленной диспансеризации особое внимание уделено пациентам, переболевшим новой коронавирусной инфекцией.
12 августа 2021  16:57
Более 6000 жителей Самарской области прошли углубленную диспансеризацию
626
Во время анонимного экспресс-тестирования на ВИЧ эксперты просто и доступно расскажут об этом заболевании, помогут оценить личные риски, напомнят о способах защиты.
12 августа 2021  16:37
В трех городах Самарской области пройдет тестирование на ВИЧ-инфекцию
679
В Самаре 139 заболевших.
12 августа 2021  15:07
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
623
Врач отметил, что вакцинация – это пока единственная возможность снизить уровень заболевания COVID-19.
11 августа 2021  22:10
Врач-инфекционист ТГКБ №5 ответил на вопросы о вакцинации
811
Данная программа не распространяется на пациентов, которые имеют    установленную группу инвалидности и получают необходимые лекарственные препараты по федеральной программе.
11 августа 2021  17:22
В СО пациентов, перенесших острые сердечно-сосудистые события, бесплатно обеспечивают лекарствами
795
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
536
Весь список
В центре внимания
Аномальная жара не намерена покидать Самарскую область
13 августа 2021  13:48
Аномальная жара не намерена покидать Самарскую область
263
Коронавирус: в Самарской области за истекшие сутки снова 20 пациентов скончались
13 августа 2021  13:17
Коронавирус: в Самарской области за истекшие сутки снова 20 пациентов скончались
326
Льготники получат компенсацию из бюджета Самарской области на приобретение внутридомового газового оборудования
13 августа 2021  13:10
Льготники получат компенсацию из бюджета Самарской области на приобретение внутридомового газового оборудования
474
Самарцы 16 августа могут бесплатно провериться на ВИЧ возле парка Гагарина
13 августа 2021  12:51
Самарцы 16 августа могут бесплатно провериться на ВИЧ возле парка Гагарина
259
В Самаре ведется благоустройство сквера «Дубовая роща»
13 августа 2021  12:30
В Самаре ведется благоустройство сквера «Дубовая роща»
281
Весь список