В перинатальном центре больницы Середавина с начала года выходили около 400 недоношенных детей

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На днях из Перинатального центра Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина выписали маму с дочкой, которая при рождении весила 890 граммов. Малышка два месяца провела в центре под наблюдением врачей. Первые две недели маленький пациент провел в реанимации. Затем врачи перевели ребенка на совместное пребывание с мамой в отделении.

По словам специалистов, выхаживание маловесного ребёнка — это всегда работа команды врачей: акушеров- гинекологов, которые очень бережно родоразрешают таких женщин, а также врачей неонатологов, детских неврологов, окулистов.

Результат их совместной работы – девочка подросла, весит более двух килограммов, может самостоятельно дышать, кушать и скоро догонит своих сверстников по всем параметрам.

Жительница Большеглушицкого района Татьяна Еремеева не первый раз попадает в областной перинатальный центр. Своего первенца, сына, она тоже родила здесь несколько лет назад. И он поспешил появиться на свет раньше положенного срока, родился с весом 1 кг 120 граммов. Врачи сделали все возможное, и при выписке мальчик уже весил 2 кг 260 граммов.

«Сейчас это активный энергичный ребенок трех с половиной лет, ходит в детский сад, знает все буквы и цифры, — с удовольствием рассказывает мама. — Хочу выразить благодарность всем врачам перинатального центра за их работу и моих детей. Я и малышка чувствуем себя хорошо».

Перинатальный центр концентрирует на себя всю тяжелую патологию беременных, рожениц, родильниц и новорожденных из районов и городов области. Совместно с министерством здравоохранения Самарской области сформирована стратегия и тактика работы акушерско-гинекологической службы, маршрутизация пациентов. В перинатальном центре проходит около 6 тысяч родов в год, из них 13% оказываются преждевременными.

«У деток с экстремально низкой массой тела органы и системы ещё не так развиты, чтобы начать жить полноценной жизнью. Но мы помогаем им в этом, длительным выхаживанием и лечением. В момент рождения таких детей в операционную или родовую незамедлительно приглашается команда специалистов анестезиологов-реаниматологов. Потом в специальном транспортном кувезе новорождённых переводят в реанимацию, где в зависимости от тяжести состояния они находятся какое-то время. И только, когда врачи убедятся, что малыши усваивают питание, есть прибавка в весе, они хорошо дышат, их переводят в отделение», — рассказала заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина, руководитель Перинатального центра Татьяна Тезикова. – А с каким теплым чувством мы провожаем домой малышей, которых выходили наши специалисты! В эти моменты понимаешь значимость нашей работы».

За 2021 год в перинатальном центре проведено более 2700 родов, на свет появились 374 недоношенных малыша и 32 ребенка с экстремально низкой массой тела. Перинатальный центр концентрирует на себя пациенток с преждевременными родами. Врачи выхаживают недоношенных детей весом от 500 граммов, передает пресс-служба минздрава СО.

Фото из открытых источников