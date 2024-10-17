ВОЗ не ожидает большой вспышки COVID-19 в РФ в ближайшее время

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Руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в России Батыр Бердыклычев в беседе с журналистами дал прогноз на ближайшее будущее по уровню заболеваемости коронавирусной инфекцией на территории России.

По его словам, в ближайшее будущее говорить о вспышке заболеваемости этой инфекцией не стоит.

"В стране не ожидается большой вспышки ковида,... он перешел в разряд постоянных заболеваний, у которых нет сезонного характера", - рассказал эксперт ВОЗ.

Он объяснил, что из-за этого новые случаи заболеваемости COVID-19 не имеют ярко выраженной сезонности и регистрируются в течение всего года, пишет МК.