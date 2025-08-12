В Отрадненскую горбольницу поступил современный фиброгастроскоп высокого качества

102

Благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" в Отрадненскую городскую больницу поступил современный фиброгастроскоп высокого качества.



Аппарат незаменим как для плановых обследований, так и для оказания неотложной помощи. Он позволяет выполнять жизненно важные экстренные манипуляции, в частности, остановку кровотечений из вен пищевода и желудка. Фиброгастроскоп совместим с видеостойкой, обеспечивая высокое качество визуализации.



«Его применение возможно и в приемном отделении, и в реанимации, специалисты могут оперативно оказывать помощь пациентам в критическом состоянии, - отметила главный врач Ирина Назаркина. - Получение данного оборудования существенно повышает возможность оказания помощи пациентам с патологией желудочно-кишечного тракта на месте, без необходимости экстренной транспортировки в другие центры».



Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В этом году в медучреждения региона планируется поставка 812 единиц медтехники.

Фото: минздрав СО