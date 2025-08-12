Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ночью +13, +15°С, днем +21, +23°С.
13 августа в регионе днем дождь, возможна гроза, до +24°С
Глава города Самара Иван Носков с рабочим визитом посетил производственно-техническую базу транспортной компании «Самара Авто Газ».
Иван Носков: «Город заинтересован в перевозчиках, которые будут оказывать качественную услугу»
Проект «Детская филармония» не только обогащает культурную жизнь самого учреждения, но и вносит значимый вклад в развитие местного сообщества, укрепляя культурные связи.
Детская школа искусств Безенчукского района стала одной из четырёх площадок региона, где реализуется проект «Детская филармония»
12 августа 2025 года исполняется 15 лет со дня основания флагманской инвестплощадки региона. 
Выручка резидентов ОЭЗ «Тольятти» за годы работы площадки превысила 116 миллиардов рублей
Всего за последние 4 года Сергиевская больница получила 20 автомобилей, что позволило оснастить транспортом почти все фельдшерско-акушерские пункты района.
В этом году Сергиевская ЦРБ получила 6 новых автомобилей
В начале встречи сотрудники полиции совместно с ребятами, отдыхающими в детском оздоровительном лагере «Гранит», сделали утреннюю зарядку.
Самарские транспортные полицейские и общественники провели встречу с отдыхающими в детском оздоровительном лагере
Он позволяет выполнять жизненно важные экстренные манипуляции, в частности, остановку кровотечений из вен пищевода и желудка.
В Отрадненскую горбольницу поступил современный фиброгастроскоп высокого качества
Принятые сотрудниками Службы меры побудили должника прекратить противоправные действия по сбросу сточных вод.
Судебные приставы остановили сброс сточных вод с недопустимой концентрацией загрязняющих веществ  в Саратовское водохранилище  
В Отрадненскую горбольницу поступил современный фиброгастроскоп высокого качества

12 августа 2025 15:30
102
Он позволяет выполнять жизненно важные экстренные манипуляции, в частности, остановку кровотечений из вен пищевода и желудка.

Благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" в Отрадненскую городскую больницу поступил современный фиброгастроскоп высокого качества.

Аппарат незаменим как для плановых обследований, так и для оказания неотложной помощи. Он позволяет выполнять жизненно важные экстренные манипуляции, в частности, остановку кровотечений из вен пищевода и желудка. Фиброгастроскоп совместим с видеостойкой, обеспечивая высокое качество визуализации.

«Его применение возможно и в приемном отделении, и в реанимации, специалисты могут оперативно оказывать помощь пациентам в критическом состоянии, - отметила главный врач Ирина Назаркина. - Получение данного оборудования существенно повышает возможность оказания помощи пациентам с патологией желудочно-кишечного тракта на месте, без необходимости экстренной транспортировки в другие центры».

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В этом году в медучреждения региона планируется поставка 812 единиц медтехники.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

