Сборная Самарской области выиграла «Матч добра»

С 15 по 19 сентября в Каспийске республики Дагестан проходит Всероссийская спартакиада Специальной олимпиады России по юнифайд-мини-футболу «Матч Добра».

В соревнованиях принимают участие более 400 человек, из них 300 - это «особенные» атлеты из 28 субъектов Российской Федерации.

Среди 20 команд-участниц программы «Инклюзивный спорт без границ» выступила команда из Самарской области, в состав которой вошли представители двух самарских школ: атлеты из школы-интерната № 71 и партнеры из школы № 77.

Наша юнифайд-команда завоевала первое место.

Тренируют самарских футболистов Алексей Комаров, Елена Алексеева и Сергей Кузнецов.

Фото: минспорта СО