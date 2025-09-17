Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма

99

С 27 по 28 сентября в Самаре будет проходить гастрономический фестиваль «Самара со вкусом». Гости смогут открыть для себя уникальные рецепты, традиции и продукты региона, попробовать волжскую рыбу, раков, сызранские помидоры, жигулёвскую вишню и локальную фермерскую продукцию.

На набережной у бассейна ЦСК ВВС будет работать фуд-зона, пройдут мастер-классы от шеф-поваров, музыкальная программа, детский дворик и зона Wellness. Также планируется учреждение гастрономической премии «Самара со Вкусом». Кроме того, во время фестиваля пройдёт народное голосование за блюдо, которое станет кулинарным символом области.

Отметим, что фестиваль будет приурочен ко Дню туризма, который отмечается 27 сентября. Организатором является Правительство Самарской области совместно с региональным Министерством туризма и администрацией города Самара в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и направленного на повышение роли туристической отрасли в экономике страны.