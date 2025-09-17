Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарская дума отменила ряд социальных льгот для депутатов и их семей
Самарская дума отменила ряд социальных льгот для депутатов и их семей
Жители Самарской области смогут сделать прививку от гриппа в день игры «Крыльев Советов»
Жители Самарской области смогут сделать прививку от гриппа в день игры «Крыльев Советов»
Бабье лето придет в Самарскую область в последней декаде сентября
Бабье лето придет в Самарскую область в последней декаде сентября
Более 250 заявок подали ветераны СВО на участие в программе «СВОё Дело. Самарская область»
Более 250 заявок подали ветераны СВО на участие в программе «СВОё Дело. Самарская область»
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
В Самарской области изменится расписание пригородных поездов
В Самарской области изменится расписание пригородных поездов
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
Более 24 тысяч человек умерли от экстремальной жары в Европе этим летом
Более 24 тысяч человек умерли от экстремальной жары в Европе этим летом
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.84
-0.23
EUR 97.89
0.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» покажут фильмы с участием Юрия Стоянова и Дениса Бокурадзе
Музей-галерея «Заварка» в Самаре запускает семейную мастерскую «Нити»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Ирины Ланг
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма

17 сентября 2025 12:21
99
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма

С 27 по 28 сентября в Самаре будет проходить гастрономический фестиваль «Самара со вкусом». Гости смогут открыть для себя уникальные рецепты, традиции и продукты региона, попробовать волжскую рыбу, раков, сызранские помидоры, жигулёвскую вишню и локальную фермерскую продукцию.

На набережной у бассейна ЦСК ВВС будет работать фуд-зона, пройдут мастер-классы от шеф-поваров, музыкальная программа, детский дворик и зона Wellness. Также планируется учреждение гастрономической премии «Самара со Вкусом». Кроме того, во время фестиваля пройдёт народное голосование за блюдо, которое станет кулинарным символом области.

Отметим, что фестиваль будет приурочен ко Дню туризма, который отмечается 27 сентября. Организатором является Правительство Самарской области совместно с региональным Министерством туризма и администрацией города Самара в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и направленного на повышение роли туристической отрасли в экономике страны.

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
17 сентября 2025, 12:06
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
Самым массовым забегом станет масс-старт для всех любителей здорового образа жизни на 1500 метров. Спорт
82
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
17 сентября 2025, 09:31
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
 На площадках выставки участники обсудят актуальные вопросы и статистику рынка, примут участие в практических конференциях по развитию продуктовых... Экономика
203
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
16 сентября 2025, 13:00
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
 В обновленном сквере появились тротуарные дорожки из асфальтобетонного и плиточного покрытия, газон с системой автополива и более 1500 растений. Благоустройство
325
В центре внимания
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
17 сентября 2025  12:21
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
78
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
17 сентября 2025  12:06
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
77
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
17 сентября 2025  09:31
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
198
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
16 сентября 2025  13:00
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
323
Самара перешла на одноуровневую систему управления
16 сентября 2025  12:26
Самара перешла на одноуровневую систему управления
412
Весь список