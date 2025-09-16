Я нашел ошибку
На крупных объектах системы водоотведения устанавливаются системы дополнительной очистки стоков, приходящих из города.
«РКС-Самара» модернизируют канализационные насосные станции
В общей сложности на этих участках было обновлено 4,3 километра подземных коммуникаций.
«Т Плюс» завершила работы на 9 теплотрассах в Самаре
В Самаре начались съёмки сатирической комедии «Новости» для ТНТ
Около 5 тысяч человек в День города стали участниками культурно-познавательного экскурсионного проекта «Моя Самара»
Участник «Школы героев» работает над созданием музея-реконструкции в рамках стажировки в областном минкульте
В Ставропольском районе водитель на иномарке сбил двоих мужчин и уехал
В Тольятти ищут женщину, присвоившую чужой кошелек в магазине
Самарец не прошел собеседование на работу в Смышляевке и обокрал магазин
Музей-галерея «Заварка» в Самаре запускает семейную мастерскую «Нити»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Ирины Ланг
Память основателя Самары князя Григория Засекина почтили в День города
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе

16 сентября 2025 13:00
114
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе

Глава города Самара Иван Носков вместе с жителями проверил результаты работ, проведенных ООО «Вектор 21», и принял участие в торжественном открытии пространства, обновленного по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». 

«Сквер «Восточный» – яркий пример того, как много можно сделать сообща, объединившись. Каждый житель внес свой вклад: кто-то вышел с инициативой, кто-то помог собрать подписи, проголосовал сам и попросил знакомых, коллег, друзей. Из маленьких ручейков в итоге получилась большая река. От жителей уже поступили предложения по доукомплектованию спортплощадки. Техническая возможность есть, в следующем году сделаем», – сказал глава города Самара Иван Носков. 

 В обновленном сквере появились тротуарные дорожки из асфальтобетонного и плиточного покрытия, газон с системой автополива и более 1500 растений – крупномерные липы, рябины, разные сорта сирени и др. На территории установили спортивную и две детских площадки и малые архитектурные формы: скамейки, урны, уличную мебель, шахматную зону. По периметру территории установлена система видеонаблюдения и уличное освещение. Главным украшением пространства стал «сухой» световой фонтан «Солнце». Общая стоимость работ составила более 100 млн рублей, выделенных из бюджетов разного уровня.

Фото: горадминистрация

