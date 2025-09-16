В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе

114

Глава города Самара Иван Носков вместе с жителями проверил результаты работ, проведенных ООО «Вектор 21», и принял участие в торжественном открытии пространства, обновленного по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«Сквер «Восточный» – яркий пример того, как много можно сделать сообща, объединившись. Каждый житель внес свой вклад: кто-то вышел с инициативой, кто-то помог собрать подписи, проголосовал сам и попросил знакомых, коллег, друзей. Из маленьких ручейков в итоге получилась большая река. От жителей уже поступили предложения по доукомплектованию спортплощадки. Техническая возможность есть, в следующем году сделаем», – сказал глава города Самара Иван Носков.

В обновленном сквере появились тротуарные дорожки из асфальтобетонного и плиточного покрытия, газон с системой автополива и более 1500 растений – крупномерные липы, рябины, разные сорта сирени и др. На территории установили спортивную и две детских площадки и малые архитектурные формы: скамейки, урны, уличную мебель, шахматную зону. По периметру территории установлена система видеонаблюдения и уличное освещение. Главным украшением пространства стал «сухой» световой фонтан «Солнце». Общая стоимость работ составила более 100 млн рублей, выделенных из бюджетов разного уровня.

Фото: горадминистрация