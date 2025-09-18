Я нашел ошибку
Главные новости:
Праздник для любителей мюзиклов и музыки.
На сцене САТОБ состоялся вечер, посвящённый 125-летию Исаака и 80-летию Максима Дунаевских
Всего в регион поступило порядка 1 млн доз вакцины, среди которых «Совигрипп», «Ультрикс Квадри и«Флю М».
В регионе порядка 330 тысяч человек прошли вакцинацию от гриппа
С 15 по 19 сентября в Каспийске (Дагестан) проходит Всероссийская спартакиада Специальной олимпиады России по юнифайд-мини-футболу «Матч Добра».
Сборная Самарской области выиграла «Матч добра»
Сегодня в Самаре завершились соревнования первенства России по современному пятиборью среди кадетов.
Сборная Самарской области - победитель первенства России по современному пятиборью
Об этом сообщили в пригородной пассажирской компании.
20 и 21 сентября в губернии "Ласточки" заменят обычными электричками
Спиртовые антисептики повреждают кожу при постоянном применении, и через образовавшиеся микротрещины и ранки могут проникать микробы.
Эксперт: антисептики для рук могут быть опасны
В Самаре ночью +10, +12°С, днем +20, +22°С.
19 сентября в регионе без осадков, до +23°С
С наступлением холодов одной из причин пожаров на территории частных домовладений становится печь, эксплуатируемая в бане.
ГУ МЧС СО: о пожарной безопасности в банях и саунах
Иван Носков встретился с коллективом компании «РКС-Самара»
Уже в эту субботу в сквере у площади Куйбышева пройдет долгожданный книжный фестиваль «Время читать»
В Самаре стартовал Международный кинофестиваль «Соль земли»
Иван Носков встретился с коллективом компании «РКС-Самара»

18 сентября 2025 17:16
161
Он принял участие в экскурсии на первый участок коллектора протяжённостью 4,2 км, который был запущен в 1909 году и дал начало строительству городской системы водоотведения.

17 сентября глава города Самара Иван Носков встретился с коллективом ресурсоснабжающей компании «РКС-Самара» и принял участие в экскурсии на первый участок коллектора протяжённостью 4,2 км, который был запущен в 1909 году и дал начало строительству городской системы водоотведения. Участниками экскурсии также стали сотрудники добросовестных управляющих организаций, депутаты и общественники, активно взаимодействующие с жителями и ресурсоснабжающей компанией по вопросам ЖКХ.

Как рассказали участникам экскурсии, первый в Самаре участок коллектора был построен на средства промышленника и мецената Альфреда фон Вакано при поддержке городской Думы и под контролем специальной комиссии во главе с Петром Алабиным. Через несколько месяцев после того, как система канализации была введена в эксплуатацию, было отмечено улучшение санитарного состояния города. 

В настоящее время система водоотведения в Самаре – это 1,3 тысячи километров труб, более 40 тысяч канализационных колодцев, 30 канализационных насосных станций, которые перекачивают стоки на Городские очистные канализационные сооружения. Отметим также, что из общей сети городских коллекторов за последние полтора года компания отремонтировала 8,8 км коммуникаций.

Также для гостей подготовили экскурсию в музей воды «На дне», где собраны документы и артефакты, касающиеся появления и развития системы водоснабжения и водоотведения в Самаре. Так, сохранены карты расположения сети канализации 1909 года, подлинники проектов строительства первого водопровода инженера Павла Зимина, фрагменты труб, начиная от деревянных из дуба, насосы и многое другое. Музей располагается на территории городской водопроводной станции, обеспечивающей холодным водоснабжением Самарский и Ленинский районы.

После экскурсии ресурсоснабжающее предприятие выдало участникам соответствующие памятные сертификаты. 

 

Фото:  администрация Самары

Теги: Мероприятия РКС-Самара Самара

