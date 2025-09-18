Иван Носков встретился с коллективом компании «РКС-Самара»

161

17 сентября глава города Самара Иван Носков встретился с коллективом ресурсоснабжающей компании «РКС-Самара» и принял участие в экскурсии на первый участок коллектора протяжённостью 4,2 км, который был запущен в 1909 году и дал начало строительству городской системы водоотведения. Участниками экскурсии также стали сотрудники добросовестных управляющих организаций, депутаты и общественники, активно взаимодействующие с жителями и ресурсоснабжающей компанией по вопросам ЖКХ.



Как рассказали участникам экскурсии, первый в Самаре участок коллектора был построен на средства промышленника и мецената Альфреда фон Вакано при поддержке городской Думы и под контролем специальной комиссии во главе с Петром Алабиным. Через несколько месяцев после того, как система канализации была введена в эксплуатацию, было отмечено улучшение санитарного состояния города.



В настоящее время система водоотведения в Самаре – это 1,3 тысячи километров труб, более 40 тысяч канализационных колодцев, 30 канализационных насосных станций, которые перекачивают стоки на Городские очистные канализационные сооружения. Отметим также, что из общей сети городских коллекторов за последние полтора года компания отремонтировала 8,8 км коммуникаций.



Также для гостей подготовили экскурсию в музей воды «На дне», где собраны документы и артефакты, касающиеся появления и развития системы водоснабжения и водоотведения в Самаре. Так, сохранены карты расположения сети канализации 1909 года, подлинники проектов строительства первого водопровода инженера Павла Зимина, фрагменты труб, начиная от деревянных из дуба, насосы и многое другое. Музей располагается на территории городской водопроводной станции, обеспечивающей холодным водоснабжением Самарский и Ленинский районы.



После экскурсии ресурсоснабжающее предприятие выдало участникам соответствующие памятные сертификаты.

Фото: администрация Самары