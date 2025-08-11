151

«РКС-Самара» провели экскурсию для подростков на Городской водопроводной станции. Это уникальный исторический и действующий объект водоснабжения в центре города.

Группе из 15 подопечных молодёжного центра «Самарский» показали работу машинного зала, насосного оборудования, рассказали о процессе водозабора и водоподготовки. Специалисты отдела подбора, учёта и развития персонала предприятия провели экскурсию в музее истории самарского водопровода, рассказали, как в городе появились водопровод и канализация, как развивалась отрасль. Завершили встречу мастер-классом от сотрудника службы охраны труда - учились оказывать первую помощь. Гости не просто смотрели, но и активно участвовали, помогали «привести в чувство» подопытный манекен.

Экскурсии на производственных объектах предприятия - постоянная практика для «РКС-Самара». Этот проект реализуется вместе с МКУ Молодёжный центр «Самарский», специалисты помогают детям-сиротам, подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, с будущей профориентацией: проводят тренинги и мастер-классы, экскурсии, организуют стажировки и трудоустройство на предприятия. Ресурсное предприятие всегда готово предложить молодёжи самую разнообразную, востребованную работу на предприятии отрасли водоснабжения и водоотведения большого города.

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»