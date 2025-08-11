Я нашел ошибку
️Жертв, пострадавших и разрушений нет. На место падения выехали оперативные службы.
Сегодня нашими ПВО были сбиты 2 вражеских беспилотника   
Женщине предъявили обвинение в государственной измене, незаконном изготовлении взрывчатых веществ и незаконном обороте взрывчатых устройств.
Самарчанка обвиняется в госизмене
Автором инициативы выступил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР).
В ГД внесли проект о блокировке материалов в соцсетях с нецензурной бранью
Она внесла в акт совершения исполнительских действий заведомо ложные сведения об освобождении участка земель общего пользования от самовольной постройки.
В Самаре судебный пристав обвиняется в служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями
Проект проводился впервые и в финале объединил 420 участников из 14 регионов ПФО – молодых специалистов предприятий реального сектора экономики в возрасте от 18 до 35 лет, в том числе молодых семей с детьми.
Команда Самарской области - среди лидеров общественного проекта для работающей молодежи ПФО «МолоТ»
Зарегистрировано 5 происшествий на водных объектах, погибли 4 человека, 2 человека спасены.
С 4 по 11 августа в регионе произошло 78 техногенных пожаров
Сотрудники МЧС СО приняли участие во встрече детей.
В минувшие выходные в Самару из Курской области и Донецкой Народной Республики на отдых прибыли 188 детей
По итогам встречи достигнута договоренность о консультационном сопровождении мероприятий, связанных с озеленением города.
Иван Носков с рабочим визитом посетил питомник и Садовый центр Веры Глуховой
«РКС-Самара» провели экскурсию для подростков на Городской водопроводной станции
Фестиваль ландшафтной поэзии "Слова и тропы" пройдет в Ширяево
15000 человек стали гостями Дня физкультурника в Самаре
  • Персональные данные
«РКС-Самара» провели экскурсию для подростков на Городской водопроводной станции

11 августа 2025 16:41
151
Это уникальный исторический и действующий объект водоснабжения в центре города.

«РКС-Самара» провели экскурсию для подростков на Городской водопроводной станции. Это уникальный исторический и действующий объект водоснабжения в центре города.

Группе из 15 подопечных молодёжного центра «Самарский» показали работу машинного зала, насосного оборудования, рассказали о процессе водозабора и водоподготовки. Специалисты отдела подбора, учёта и развития персонала предприятия провели экскурсию в музее истории самарского водопровода, рассказали, как в городе появились водопровод и канализация, как развивалась отрасль. Завершили встречу мастер-классом от сотрудника службы охраны труда - учились оказывать первую помощь. Гости не просто смотрели, но и активно участвовали, помогали «привести в чувство» подопытный манекен. 

 Экскурсии на производственных объектах предприятия - постоянная практика для «РКС-Самара». Этот проект реализуется вместе с МКУ Молодёжный центр «Самарский», специалисты помогают детям-сиротам, подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, с будущей профориентацией: проводят тренинги и мастер-классы, экскурсии, организуют стажировки и трудоустройство на предприятия. Ресурсное предприятие всегда готово предложить молодёжи самую разнообразную, востребованную работу на предприятии отрасли водоснабжения и водоотведения большого города.

 

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»

Теги: Мероприятия РКС-Самара Самара

На главной сцене праздника состоялась чествование специалистов физкультурно-спортивной отрасли, спортсменов и тренеров.
10 августа 2025, 14:20
15000 человек стали гостями Дня физкультурника в Самаре
517
Вячеслав Федорищев отметил, что эти соревнования – настоящий праздник для любителей хоккея и шаг в развитии самарского хоккея, клуба ЦСК ВВС.
08 августа 2025, 21:16
Вячеслав Федорищев открыл первый Кубок губернатора Самарской области по хоккею
925
Флешмобы, тренировки, соревнования по различным видам спорта и утренние зарядки проходят в парках, на спортивных объектах, на территориях школ и других локациях.
08 августа 2025, 16:11
В районах Самары накануне Дня физкультурника проходят спортивно-развлекательные мероприятия
647
С 11 августаМФЦ СО начнут предоставлять 23 государственные и муниципальные услуги для участников СВО и членов их семей в рамках одного заявления.
11 августа 2025  15:59
Губернатор Вячеслав Федорищев: поддержка участников СВО через МФЦ упростит получение льгот
159
Более 2 тысяч профессионалов и любителей спорта объединил ночной забег «Огни Самары»
11 августа 2025  11:17
Более 2 тысяч профессионалов и любителей спорта объединил ночной забег «Огни Самары»
221
Минпросвещения определило продолжительность нового учебного года
11 августа 2025  11:00
Минпросвещения определило продолжительность нового учебного года
207
День физкультурника отметили на второй очереди на самарской набережной: ФОТО
10 августа 2025  13:27
День физкультурника отметили на второй очереди на самарской набережной: ФОТО
533
В период с 10 по 14 августа местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов
10 августа 2025  13:18
В период с 10 по 14 августа местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов
428
