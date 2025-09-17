8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025

130

Восемь самарских производителей принимают участие в XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025, которая будет проходить до конца рабочей недели.

В числе участников выставки – компания «Деликатесофф», специализирующаяся на производстве мясных деликатесов, «Маэстро», производящая замороженные полуфабрикаты, кондитерские изделия, формованную и дрожжевую продукцию, «Двое&Ко», производящая авторские соусы, а также кондитерская фабрика «МИР», компании «Рузик», «ЭкоСфера», «Ё Батон» и «Natty».

На площадках выставки участники обсудят актуальные вопросы и статистику рынка, примут участие в практических конференциях по развитию продуктовых категорий и мастер-классах «Ритейл-прокачка». Среди прочего они освоят новые методы продвижения брендов, познакомятся со стратегиями нейромаркетинга и инструментами, которые уже помогли добиться успеха ведущим компаниям. Завершит деловую программу 19 сентября торжественная церемония, где будут вручены премии по итогам конкурсов WorldFood ORGANIC и дегустационного конкурса «Продукт года».

Фото горадминистрация