8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Совфеде предложили ввести налоговый вычет за аренду жилья для многодетных
В Совфеде предложили ввести налоговый вычет за аренду жилья для многодетных
С начала года в бюро находок на вокзале Самара Куйбышевской железной дороги поступило более 5,5 тыс. заявок
С начала года в бюро находок на вокзале Самара Куйбышевской железной дороги поступило более 5,5 тыс. заявок
65% самарцев хотели бы совершить путешествие в Китай
65% самарцев хотели бы совершить путешествие в Китай
В СамГМУ создали уникальный 3D-атлас анатомии курицы
В СамГМУ создали уникальный 3D-атлас анатомии курицы
Renault предварительно отказали в регистрации товарного знака в России
Renault предварительно отказали в регистрации товарного знака в России
В Сызрани военно-патриотического клуб под руководством председателя Совета ветеранов линейного отдела занял призовое место на областных военно-спортивных играх
В Сызрани военно-патриотического клуб под руководством председателя Совета ветеранов линейного отдела занял призовое место на областных военно-спортивных играх
Ученые прогнозируют магнитные бури на Земле в ближайшие сутки
Ученые прогнозируют магнитные бури на Земле в ближайшие сутки
В Самарской области 18-летняя девушка стала жертвой квартирных мошенников
В Самарской области 18-летняя девушка стала жертвой квартирных мошенников
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.84
-0.23
EUR 97.89
0.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» покажут фильмы с участием Юрия Стоянова и Дениса Бокурадзе
Музей-галерея «Заварка» в Самаре запускает семейную мастерскую «Нити»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Ирины Ланг
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025

17 сентября 2025 09:31
130
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025

Восемь самарских производителей принимают участие в XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025, которая будет проходить до конца рабочей недели. 

В числе участников выставки – компания «Деликатесофф», специализирующаяся на производстве мясных деликатесов, «Маэстро», производящая замороженные полуфабрикаты, кондитерские изделия, формованную и дрожжевую продукцию, «Двое&Ко», производящая авторские соусы, а также кондитерская фабрика «МИР», компании «Рузик», «ЭкоСфера», «Ё Батон» и «Natty». 

 На площадках выставки участники обсудят актуальные вопросы и статистику рынка, примут участие в практических конференциях по развитию продуктовых категорий и мастер-классах «Ритейл-прокачка». Среди прочего они освоят новые методы продвижения брендов, познакомятся со стратегиями нейромаркетинга и инструментами, которые уже помогли добиться успеха ведущим компаниям. Завершит деловую программу 19 сентября торжественная церемония, где будут вручены премии по итогам конкурсов WorldFood ORGANIC и дегустационного конкурса «Продукт года».

Фото горадминистрация

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
16 сентября 2025, 13:00
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
 В обновленном сквере появились тротуарные дорожки из асфальтобетонного и плиточного покрытия, газон с системой автополива и более 1500 растений. Благоустройство
317
Самара перешла на одноуровневую систему управления
16 сентября 2025, 12:26
Самара перешла на одноуровневую систему управления
Мэр города Иван Носков в своем официальном Telegram-канале пояснил, что данная реформа является выполнением требований федерального и областного законодательства. Политика
385
Опубликованы предварительные данные о явке на выборах в Самарской области
15 сентября 2025, 11:07
Опубликованы предварительные данные о явке на выборах в Самарской области
В Самарской области работали 1390 избирательных участков. Выборы в Самарской области
637
В центре внимания
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
17 сентября 2025  09:31
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
122
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
16 сентября 2025  13:00
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
320
Самара перешла на одноуровневую систему управления
16 сентября 2025  12:26
Самара перешла на одноуровневую систему управления
395
Опубликованы предварительные данные о явке на выборах в Самарской области
15 сентября 2025  11:07
Опубликованы предварительные данные о явке на выборах в Самарской области
639
В Тольятти из горящей многоэтажки эвакуировали 35 человек
15 сентября 2025  10:59
В Тольятти из горящей многоэтажки эвакуировали 35 человек
460
Весь список