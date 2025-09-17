Я нашел ошибку
В Самаре стартовал Международный кинофестиваль «Соль земли»

17 сентября 2025 17:33
119
Основные мероприятия кинофестиваля «Соль земли» проходят в ЦРК «Художественный».

16 сентября в Самаре стартовал 18 Международный кинофестиваль «Соль земли». На торжественной церемонии открытия в ЦРК «Художественный» старт ему дали президент кинофестиваля «Соль земли» Мария Серкова вместе с академиком Российской академии наук, профессор, председателем Общественной палаты Самарской области, Почетным гражданином Самарской области Виктором Сойфером. 

На церемонии были представлены участники конкурсной программы. В этом году это 50 документальных фильмов из России (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Нижний Тагил, Самара, Иркутск, Выборг, Хабаровский край), Беларуси, Армении, Киргизии, Сербии, Кубы, Бразилии, Нигерии, Индии и Ирана. В их числе – три фильма из Самары: «Жить своей жизнью. Аннета Басс» режиссера Светланы Кочергиной и АНО «Культура Жизни», «Сестры. Женщины в зоне СВО» Татьяны Потоцкой и ГАУ СО «Самарское областное вещательное агентство» и «Чуть дальше за горизонт» Елены Орловой и СООФ «ПИК-Фонд». 

Еще четыре фильма самарских киностудий будут представлены во внеконкурсной и специальной программах. Один из них – «Устремленные к звездам», посвященный РКЦ «Прогресс».

«В этом году много молодых конкурсантов, но наряду с ними участвуют и известные режиссеры. Благодарю всех, кто вложил свои сердца и души в представленные проекты. Нам очень приятно быть проводниками между участниками фестиваля и широкой зрительской аудиторией. Киноленты – от социальных проблем до экологических вопросов, от последних достижений науки до глубин человеческого духа. Уверена, что каждая работа найдет своего зрителя, заставит задуматься и поможет найти ответы на вопросы», – сказала президент кинофестиваля «Соль земли» Мария Серкова.

Основные мероприятия кинофестиваля «Соль земли» проходят в ЦРК «Художественный» (ул. Куйбышева, 105), также будет задействован ДК «Победа», ряд библиотек, музеев и детских школ искусств. Сегодня и завтра проходят мастер-классы по операторскому искусству, продюсированию и интервью.

После церемонии открытия состоялся творческий вечер заслуженного артиста России, актера, сценариста и режиссера театра и кино, певца и исполнителя Сергея Маховикова. В его исполнении прозвучали патриотические песни, включая авторские, о героическом Донбассе, о Победе, а также романсы и песни для детей.

 

Фото:   администрация Самары

