20 и 21 сентября в губернии "Ласточки" заменят обычными электричками

На двух направлениях 20 и 21 сентября в губернии комфортабельные поезда "Ласточки" заменят на составы ЭД4М. Это вызвано производственной необходимостью, сообщили в пригородной пассажирской компании.

Так, в субботу, 20-го числа это произойдет на следующих направлениях:

- поезд № 7141 Самара - Сызрань с отправлением в 7:30;

- поезд № 7142 Сызрань-1 - Самара с отправлением в 9:25;

- поезд № 7145 Самара - Сызрань-1 с отправлением в 18:30

В воскресенье, 21-го числа составы поменяют на:

- поезде № 7124/7123 Новокуйбышевская - Тольятти с отправлением в 17:44;

- поезде № 7130/7129 Тольятти - Новокуйбышевская с отправлением в 20:56;

- поезде № 7142 Сызрань-1 - Самара отправлением в 9:25.

Источник: СОВА