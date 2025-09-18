Я нашел ошибку
Главные новости:
Праздник для любителей мюзиклов и музыки.
На сцене САТОБ состоялся вечер, посвящённый 125-летию Исаака и 80-летию Максима Дунаевских
Всего в регион поступило порядка 1 млн доз вакцины, среди которых «Совигрипп», «Ультрикс Квадри и«Флю М».
В регионе порядка 330 тысяч человек прошли вакцинацию от гриппа
С 15 по 19 сентября в Каспийске (Дагестан) проходит Всероссийская спартакиада Специальной олимпиады России по юнифайд-мини-футболу «Матч Добра».
Сборная Самарской области выиграла «Матч добра»
Сегодня в Самаре завершились соревнования первенства России по современному пятиборью среди кадетов.
Сборная Самарской области - победитель первенства России по современному пятиборью
Об этом сообщили в пригородной пассажирской компании.
20 и 21 сентября в губернии "Ласточки" заменят обычными электричками
Спиртовые антисептики повреждают кожу при постоянном применении, и через образовавшиеся микротрещины и ранки могут проникать микробы.
Эксперт: антисептики для рук могут быть опасны
В Самаре ночью +10, +12°С, днем +20, +22°С.
19 сентября в регионе без осадков, до +23°С
С наступлением холодов одной из причин пожаров на территории частных домовладений становится печь, эксплуатируемая в бане.
ГУ МЧС СО: о пожарной безопасности в банях и саунах
Иван Носков встретился с коллективом компании «РКС-Самара»
Уже в эту субботу в сквере у площади Куйбышева пройдет долгожданный книжный фестиваль «Время читать»
В Самаре стартовал Международный кинофестиваль «Соль земли»
20 и 21 сентября в губернии "Ласточки" заменят обычными электричками

18 сентября 2025 18:19
144
Об этом сообщили в пригородной пассажирской компании.

На двух направлениях 20 и 21 сентября в губернии комфортабельные поезда "Ласточки" заменят на составы ЭД4М. Это вызвано производственной необходимостью, сообщили в пригородной пассажирской компании.

Так, в субботу, 20-го числа это произойдет на следующих направлениях:

- поезд № 7141 Самара - Сызрань с отправлением в 7:30;

- поезд № 7142 Сызрань-1 - Самара с отправлением в 9:25;

- поезд № 7145 Самара - Сызрань-1 с отправлением в 18:30

В воскресенье, 21-го числа составы поменяют на:

- поезде № 7124/7123 Новокуйбышевская - Тольятти с отправлением в 17:44;

- поезде № 7130/7129 Тольятти - Новокуйбышевская с отправлением в 20:56;

- поезде № 7142 Сызрань-1 - Самара отправлением в 9:25.

Источник:   СОВА

