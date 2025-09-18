ПФК "Крылья Советов" открывает продажу билетов на матч против московского "Динамо"

159

ПФК "Крылья Советов" открывает продажу билетов на матч 10 тура МИР РПЛ против московского "Динамо", который состоится 26 сентября в 19:00 на "Солидарность Самара Арене".

Билеты доступны онлайн на сайте KASSIR.RU и Яндекс Афише, а также офлайн в клубных магазинах на стадионе "Металлург" и в ТЦ "Вертикаль". Стоимость билетов – от 400 рублей.

Действует динамическое ценообразование. Рекомендуем приобретать билеты заранее.

Для посещения матчей МИР РПЛ требуется карта болельщика. На 1 болельщика можно приобрести до 10 билетов для дальнейшей передачи на портале Госуслуги оформившим карту болельщикам.

Дети до 6 лет проходят на стадион бесплатно без предоставления места в сопровождении взрослого, который обязан получить QR-код на ребенка (привязка осуществляется на портале Госуслуги).

Дети от 7 до 14 лет проходят на стадион по билету в сопровождении взрослого, который обязан получить QR-код на ребенка (привязка осуществляется на портале Госуслуги).

Дети от 14 до 18 лет проходят на стадион без сопровождения взрослого по билету и документу, удостоверяющему личность, и QR-коду, полученному в личном кабинете Госуслуг.

Тариф "Детский" со скидкой 50% для детей от 7 до 14 лет на билет предоставляется только в сектора С118, А102 родителям с детьми при наличии документа (паспорт, свидетельство о рождении). Продажа билетов осуществляется только в клубных магазинах на стадионе "Металлург" и ТЦ "Вертикаль" и в день матча в кассах стадиона.

Студенты и школьники (от 14 лет) могут приобрести билеты по 100 рублей. Студентам для покупки билета надо предъявить студенческий билет, школьникам – паспорт. Такие билеты будут доступны на сектор D115, их можно приобрести только офлайн в клубных магазинах на стадионе "Металлург" и ТЦ "Вертикаль".

Продажа билетов для лиц с ОВЗ осуществляется только в клубных магазинах на стадионе "Металлург" и ТЦ "Вертикаль" и в день матча в кассах стадиона. В стоимость билета входит проход 1 сопровождающего.

Для всех болельщиков доступны бесплатные парковки у стадиона.

По всем вопросам, которые касаются продажи и возврата билетов, обращайтесь по телефону +7 (987) 435-90-68 или e-mail: tickets@pfcks.com, сообщает пресс-служба ПФК "КС".