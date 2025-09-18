Я нашел ошибку
Главные новости:
По данным Росстата, в 2025 году медленнее всего цены росли на баранину, свинину и мясо птицы.
Росстат: говядина продолжит дорожать
Матч состоится 26 сентября в 19:00 на "Солидарность Самара Арене".
ПФК "Крылья Советов" открывает продажу билетов на матч против московского "Динамо"
Праздник для любителей мюзиклов и музыки.
На сцене САТОБ состоялся вечер, посвящённый 125-летию Исаака и 80-летию Максима Дунаевских
Всего в регион поступило порядка 1 млн доз вакцины, среди которых «Совигрипп», «Ультрикс Квадри и«Флю М».
В регионе порядка 330 тысяч человек прошли вакцинацию от гриппа
С 15 по 19 сентября в Каспийске (Дагестан) проходит Всероссийская спартакиада Специальной олимпиады России по юнифайд-мини-футболу «Матч Добра».
Сборная Самарской области выиграла «Матч добра»
Сегодня в Самаре завершились соревнования первенства России по современному пятиборью среди кадетов.
Сборная Самарской области - победитель первенства России по современному пятиборью
Об этом сообщили в пригородной пассажирской компании.
20 и 21 сентября в губернии "Ласточки" заменят обычными электричками
Спиртовые антисептики повреждают кожу при постоянном применении, и через образовавшиеся микротрещины и ранки могут проникать микробы.
Эксперт: антисептики для рук могут быть опасны
Иван Носков встретился с коллективом компании «РКС-Самара»
Уже в эту субботу в сквере у площади Куйбышева пройдет долгожданный книжный фестиваль «Время читать»
В Самаре стартовал Международный кинофестиваль «Соль земли»
ПФК "Крылья Советов" открывает продажу билетов на матч против московского "Динамо"

18 сентября 2025 20:37
159
Матч состоится 26 сентября в 19:00 на "Солидарность Самара Арене".

ПФК "Крылья Советов" открывает продажу билетов на матч 10 тура МИР РПЛ против московского "Динамо", который состоится 26 сентября в 19:00 на "Солидарность Самара Арене".

Билеты доступны онлайн на сайте KASSIR.RU и Яндекс Афише, а также офлайн в клубных магазинах на стадионе "Металлург" и в ТЦ "Вертикаль". Стоимость билетов – от 400 рублей.

Действует динамическое ценообразование. Рекомендуем приобретать билеты заранее.

Для посещения матчей МИР РПЛ требуется карта болельщика. На 1 болельщика можно приобрести до 10 билетов для дальнейшей передачи на портале Госуслуги оформившим карту болельщикам.

Дети до 6 лет проходят на стадион бесплатно без предоставления места в сопровождении взрослого, который обязан получить QR-код на ребенка (привязка осуществляется на портале Госуслуги).

Дети от 7 до 14 лет проходят на стадион по билету в сопровождении взрослого, который обязан получить QR-код на ребенка (привязка осуществляется на портале Госуслуги).

Дети от 14 до 18 лет проходят на стадион без сопровождения взрослого по билету и документу, удостоверяющему личность, и QR-коду, полученному в личном кабинете Госуслуг.

Тариф "Детский" со скидкой 50% для детей от 7 до 14 лет на билет предоставляется только в сектора С118, А102 родителям с детьми при наличии документа (паспорт, свидетельство о рождении). Продажа билетов осуществляется только в клубных магазинах на стадионе "Металлург" и ТЦ "Вертикаль" и в день матча в кассах стадиона.

Студенты и школьники (от 14 лет) могут приобрести билеты по 100 рублей. Студентам для покупки билета надо предъявить студенческий билет, школьникам – паспорт. Такие билеты будут доступны на сектор D115, их можно приобрести только офлайн в клубных магазинах на стадионе "Металлург" и ТЦ "Вертикаль".

Продажа билетов для лиц с ОВЗ осуществляется только в клубных магазинах на стадионе "Металлург" и ТЦ "Вертикаль" и в день матча в кассах стадиона. В стоимость билета входит проход 1 сопровождающего.

Для всех болельщиков доступны бесплатные парковки у стадиона.

По всем вопросам, которые касаются продажи и возврата билетов, обращайтесь по телефону +7 (987) 435-90-68 или e-mail: tickets@pfcks.com, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

 

Новости по теме
В следующем матче "Крылья Советов" на "Лукойл Арене" встречаются с московским "Спартаком".
17 сентября 2025, 20:41
В кубковом матче "Крылья Советов" уступили "Краснодару" - 1:2
В следующем матче "Крылья Советов" на "Лукойл Арене" встречаются с московским "Спартаком". Футбол в Самаре
399
21 сентября в 16:00 в Самаре, на стадионе «Металлург».
17 сентября 2025, 14:52
Самарцев приглашают на матч Чемпионата России по футболу среди женских команд
21 сентября в 16:00 в Самаре, на стадионе «Металлург». Футбол в Самаре
407
В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают "Краснодар".
14 сентября 2025, 17:28
На "Солидарность Самара Арене" "Крылья Советов" обыграли "Сочи" - 2:0
В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают "Краснодар". Футбол в Самаре
639
В центре внимания
В администрации Самары организована работа телефона «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции
18 сентября 2025  13:03
В администрации Самары организована работа телефона «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции
269
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
17 сентября 2025  12:21
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
684
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
17 сентября 2025  12:06
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
387
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
17 сентября 2025  09:31
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
1347
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
16 сентября 2025  13:00
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
452
Весь список