На сцене САТОБ состоялся вечер, посвящённый 125-летию Исаака и 80-летию Максима Дунаевских

Вчера на сцене Самарского театра оперы и балета имени Д. Шостаковича состоялся вечер, посвящённый 125-летию Исаака и 80-летию Максима Дунаевских. Событие прошло в рамках фестиваля искусств «Шостакович. Над временем».

Концерт разделён на два действия, каждое из которых открывает новую грань творческого наследия знаменитой династии композиторов.

Этот юбилейный спектакль не только рассказывает о музыкальном наследии отца и сына, но и охватывает целую эпоху — XX век, отражая не только историю семьи Дунаевских, но и судьбу страны: СССР и России. В вечере приняли участие: Дмитрий Харатьян, Нонна Гришаева, Иван Ожогин, Наталия Быстрова, Дарья Январина, Юлия Дякина, Ангелина Сергеева, Юрий Мазихин, Ростислав Колпаков, Эмиль Салес, Константин Китанин, а также другие звезды столичных мюзиклов и Московского театра оперетты.

А также самарские артисты - симфонический оркестр (под управлением Андрея Данилова, Евгения Заготы) и хор Шостакович опера балет (главный хормейстер Максим Пожидаев), Образцовый художественный коллектив – хор «Ventus», младший хор «Радость» Центральной детской хоровой школы (хормейстер – Светлана Ерастова).

Фото: минкульт СО