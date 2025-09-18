Я нашел ошибку
Главные новости:
Праздник для любителей мюзиклов и музыки.
На сцене САТОБ состоялся вечер, посвящённый 125-летию Исаака и 80-летию Максима Дунаевских
Всего в регион поступило порядка 1 млн доз вакцины, среди которых «Совигрипп», «Ультрикс Квадри и«Флю М».
В регионе порядка 330 тысяч человек прошли вакцинацию от гриппа
С 15 по 19 сентября в Каспийске (Дагестан) проходит Всероссийская спартакиада Специальной олимпиады России по юнифайд-мини-футболу «Матч Добра».
Сборная Самарской области выиграла «Матч добра»
Сегодня в Самаре завершились соревнования первенства России по современному пятиборью среди кадетов.
Сборная Самарской области - победитель первенства России по современному пятиборью
Об этом сообщили в пригородной пассажирской компании.
20 и 21 сентября в губернии "Ласточки" заменят обычными электричками
Спиртовые антисептики повреждают кожу при постоянном применении, и через образовавшиеся микротрещины и ранки могут проникать микробы.
Эксперт: антисептики для рук могут быть опасны
В Самаре ночью +10, +12°С, днем +20, +22°С.
19 сентября в регионе без осадков, до +23°С
С наступлением холодов одной из причин пожаров на территории частных домовладений становится печь, эксплуатируемая в бане.
ГУ МЧС СО: о пожарной безопасности в банях и саунах
На сцене САТОБ состоялся вечер, посвящённый 125-летию Исаака и 80-летию Максима Дунаевских

18 сентября 2025 19:55
138
Праздник для любителей мюзиклов и музыки.

Вчера на сцене Самарского театра оперы и балета имени Д. Шостаковича состоялся вечер, посвящённый 125-летию Исаака и 80-летию Максима Дунаевских. Событие прошло в рамках фестиваля искусств «Шостакович. Над временем».

Концерт разделён на два действия, каждое из которых открывает новую грань творческого наследия знаменитой династии композиторов.

Этот юбилейный спектакль не только рассказывает о музыкальном наследии отца и сына, но и охватывает целую эпоху — XX век, отражая не только историю семьи Дунаевских, но и судьбу страны: СССР и России. В вечере приняли участие: Дмитрий Харатьян, Нонна Гришаева, Иван Ожогин, Наталия Быстрова, Дарья Январина, Юлия Дякина, Ангелина Сергеева, Юрий Мазихин, Ростислав Колпаков, Эмиль Салес, Константин Китанин, а также другие звезды столичных мюзиклов и Московского театра оперетты.

А также самарские артисты - симфонический оркестр (под управлением Андрея Данилова, Евгения Заготы) и хор Шостакович опера балет (главный хормейстер Максим Пожидаев), Образцовый художественный коллектив – хор «Ventus», младший хор «Радость» Центральной детской хоровой школы (хормейстер – Светлана Ерастова).

 

Фото:  минкульт СО

