К сожалению, пострадали три человека.
В Камышлинском районе столкнулись  Vesta и Land Rover
Целью рабочей поездки стала оценка результатов внедрения инструментов бережливого производства и обсуждение дальнейших планов по развитию предприятия и повышению  эффективности его работы.
Глава областного Минпромторга оценил результаты внедрения бережливых технологий на производстве спортинвентаря
В торжественной обстановке молодых сотрудников поздравили с присвоением специальных званий среднего начальствующего состава.
ГУ МВД СО: молодым сотрудникам органов внутренних дел вручили офицерские погоны
Дети с интересом участвовали во встрече, задавая интересующие их вопросы, на которые получили подробные ответы.
Кинологи ГУ МВД СО рассказали ребятам об особенностях своей профессии
Приходите всей семьёй — будет уютно, интересно и по-настоящему книжно!
Уже в эту субботу в сквере у площади Куйбышева пройдет долгожданный книжный фестиваль «Время читать»
В музее представлена информация о достопримечательностях Нефтегорского района, его истории, людях, внесших огромный вклад в развитие города и района.
После капремонта открылся Нефтегорский краеведческий музей
Светлое и уютное здание скоро встретит первых пациентов.
Проведен ремонт в офисе врача общей практики села Дмитриевка Нефтегорского района
Всего в регион поступило порядка 1 млн доз вакцины. Медики напоминают: грипп опасен тяжелыми осложнениями.
Для сотрудников агентства «Самара 450» организовали вакцинацию на рабочем месте
Уже в эту субботу в сквере у площади Куйбышева пройдет долгожданный книжный фестиваль «Время читать»
В Самаре стартовал Международный кинофестиваль «Соль земли»
В «ЗИМ Галерее» покажут фильмы с участием Юрия Стоянова и Дениса Бокурадзе
Уже в эту субботу в сквере у площади Куйбышева пройдет долгожданный книжный фестиваль «Время читать»

18 сентября 2025 16:05
Приходите всей семьёй — будет уютно, интересно и по-настоящему книжно!

Уже в эту субботу сквер у площади Куйбышева наполнится магией слова и искусства — здесь пройдет долгожданный книжный фестиваль «Время читать»!

В этом году будем говорить, читать и чувствовать «С любовью»! Девиз фестиваля отразится во всём: в беседах с писателями, поэтических баттлах, театральных постановках, работах художников и новинках книжной ярмарки.

Вас ждут встречи с Шамилем Идиатуллиным, Романом Сенчиным, Максимом Макарычевым, Светланой Волковой, Виктором Кирюшиным, Елизаветой Хаплановой и Наталией Егоровой.

Приходите всей семьёй — будет уютно, интересно и по-настоящему книжно! Полная программа в группе фестиваля: vk.com/wall-214520063_821

20 сентября, 11:00-21:00. Вход свободный!  0+

 

Фото:   минкульт СО

 

Основные мероприятия кинофестиваля «Соль земли» проходят в ЦРК «Художественный».
17 сентября 2025, 17:33
В Самаре стартовал Международный кинофестиваль «Соль земли»
В Самаре стартовал Международный кинофестиваль «Соль земли»
390
В завершении памятного мероприятия участники возложили цветы к основанию памятника князю Григорию Засекину.
14 сентября 2025, 15:45
Память основателя Самары князя Григория Засекина почтили в День города
Память основателя Самары князя Григория Засекина почтили в День города
642
Завершится праздничный день фейерверком, который запланирован на 22:00.
13 сентября 2025, 20:43
14 сентября на площади Куйбышева пройдет праздничный концерт, посвященный 439-летию Самары
14 сентября на площади Куйбышева пройдет праздничный концерт, посвященный 439-летию Самары
1496
В администрации Самары организована работа телефона «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции
18 сентября 2025  13:03
В администрации Самары организована работа телефона «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции
183
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
17 сентября 2025  12:21
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
649
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
17 сентября 2025  12:06
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
348
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
17 сентября 2025  09:31
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
1112
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
16 сентября 2025  13:00
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
425
Весь список