Уже в эту субботу в сквере у площади Куйбышева пройдет долгожданный книжный фестиваль «Время читать»

Уже в эту субботу сквер у площади Куйбышева наполнится магией слова и искусства — здесь пройдет долгожданный книжный фестиваль «Время читать»!

В этом году будем говорить, читать и чувствовать «С любовью»! Девиз фестиваля отразится во всём: в беседах с писателями, поэтических баттлах, театральных постановках, работах художников и новинках книжной ярмарки.

Вас ждут встречи с Шамилем Идиатуллиным, Романом Сенчиным, Максимом Макарычевым, Светланой Волковой, Виктором Кирюшиным, Елизаветой Хаплановой и Наталией Егоровой.

Приходите всей семьёй — будет уютно, интересно и по-настоящему книжно! Полная программа в группе фестиваля: vk.com/wall-214520063_821

20 сентября, 11:00-21:00. Вход свободный! 0+

Фото: минкульт СО