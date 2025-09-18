Я нашел ошибку
Главные новости:
Праздник для любителей мюзиклов и музыки.
На сцене САТОБ состоялся вечер, посвящённый 125-летию Исаака и 80-летию Максима Дунаевских
Всего в регион поступило порядка 1 млн доз вакцины, среди которых «Совигрипп», «Ультрикс Квадри и«Флю М».
В регионе порядка 330 тысяч человек прошли вакцинацию от гриппа
С 15 по 19 сентября в Каспийске (Дагестан) проходит Всероссийская спартакиада Специальной олимпиады России по юнифайд-мини-футболу «Матч Добра».
Сборная Самарской области выиграла «Матч добра»
Сегодня в Самаре завершились соревнования первенства России по современному пятиборью среди кадетов.
Сборная Самарской области - победитель первенства России по современному пятиборью
Об этом сообщили в пригородной пассажирской компании.
20 и 21 сентября в губернии "Ласточки" заменят обычными электричками
Спиртовые антисептики повреждают кожу при постоянном применении, и через образовавшиеся микротрещины и ранки могут проникать микробы.
Эксперт: антисептики для рук могут быть опасны
В Самаре ночью +10, +12°С, днем +20, +22°С.
19 сентября в регионе без осадков, до +23°С
С наступлением холодов одной из причин пожаров на территории частных домовладений становится печь, эксплуатируемая в бане.
ГУ МЧС СО: о пожарной безопасности в банях и саунах
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83
0.16
EUR 98.3
0.41
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Иван Носков встретился с коллективом компании «РКС-Самара»
Уже в эту субботу в сквере у площади Куйбышева пройдет долгожданный книжный фестиваль «Время читать»
В Самаре стартовал Международный кинофестиваль «Соль земли»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Эксперт: антисептики для рук могут быть опасны

18 сентября 2025 17:59
148
Спиртовые антисептики повреждают кожу при постоянном применении, и через образовавшиеся микротрещины и ранки могут проникать микробы.

Со времен пандемии коронавируса у многих людей осталась привычка пользоваться антисептиками, однако они могут быть опасны, рассказала «Газете.Ru» заведующая кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Асият Абдуллаева.

«Антисептики в основном состоят из спиртов, отдушек и различных вспомогательных компонентов, поэтому при регулярном использовании спирты могут вызывать сухость и шелушение кожи, отдушки и другие добавки — привести к дерматитам, аллергии и нарушению баланса кожного микробиома.», — объяснила эксперт.

Спиртовые антисептики повреждают кожу при постоянном применении, и через образовавшиеся микротрещины и ранки могут проникать микробы, в том числе патогенные бактерии — возбудители опасных инфекционных болезней. В данном случае эффективнее будет мытье рук с мылом.

«Более того, бактерии вырабатывают устойчивость к некоторым компонентам антисептиков при регулярном нанесении на кожу. Антисептики не очищают кожу от грязи, поэтому если вместо мыла всегда полагаться на них, то увеличивается риск заразиться чем-нибудь опасным», — резюмировала специалист.

 

Фото:  freepik.com

Теги: Медицина

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Всего в регион поступило порядка 1 млн доз вакцины, среди которых «Совигрипп», «Ультрикс Квадри и«Флю М».
18 сентября 2025, 19:52
В регионе порядка 330 тысяч человек прошли вакцинацию от гриппа
Всего в регион поступило порядка 1 млн доз вакцины, среди которых «Совигрипп», «Ультрикс Квадри и«Флю М». Здравоохранение
37
Светлое и уютное здание скоро встретит первых пациентов.
18 сентября 2025, 15:48
Проведен ремонт в офисе врача общей практики села Дмитриевка Нефтегорского района
Светлое и уютное здание скоро встретит первых пациентов. Здравоохранение
158
Всего в регион поступило порядка 1 млн доз вакцины. Медики напоминают: грипп опасен тяжелыми осложнениями.
18 сентября 2025, 15:39
Для сотрудников агентства «Самара 450» организовали вакцинацию на рабочем месте
Всего в регион поступило порядка 1 млн доз вакцины. Медики напоминают: грипп опасен тяжелыми осложнениями. Здравоохранение
156
В центре внимания
В администрации Самары организована работа телефона «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции
18 сентября 2025  13:03
В администрации Самары организована работа телефона «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции
225
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
17 сентября 2025  12:21
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
658
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
17 сентября 2025  12:06
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
360
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
17 сентября 2025  09:31
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
1203
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
16 сентября 2025  13:00
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
431
Весь список