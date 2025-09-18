Сборная Самарской области - победитель первенства России по современному пятиборью

116

Сегодня в Самаре завершились соревнования первенства России по современному пятиборью среди кадетов - юношей и девушек в возрастных группах 15-16 и 17-18 лет.

Заключительным видом программы стали смешанные эстафеты.

Кадеты «B» - 15-16 лет

Амина Калимуллина / Григорий Паснов Москва

Виктория Соколова / Дмитрий Наседкин Санкт-Петербург

Татьяна Городкова / Дмитрий Пачколин Самарская область

Кадеты «А» - 17-18 лет

Полина Романова / Александр Мараховский Самарская область

Екатерина Тюлина / Константин Николаев Санкт-Петербург

Яна Коновалова / Иван Беляков Москва

Фото: минспорта СО