Сборная Самарской области - победитель первенства России по современному пятиборью

Сегодня в Самаре завершились соревнования первенства России по современному пятиборью среди кадетов - юношей и девушек в возрастных группах 15-16 и 17-18 лет.
Заключительным видом программы стали смешанные эстафеты.
Кадеты «B» - 15-16 лет
Амина Калимуллина / Григорий Паснов Москва
Виктория Соколова / Дмитрий Наседкин Санкт-Петербург
Татьяна Городкова / Дмитрий Пачколин Самарская область
Кадеты «А» - 17-18 лет
Полина Романова / Александр Мараховский Самарская область
Екатерина Тюлина / Константин Николаев Санкт-Петербург
Яна Коновалова / Иван Беляков Москва
Фото: минспорта СО