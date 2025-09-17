Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарская дума отменила ряд социальных льгот для депутатов и их семей
Жители Самарской области смогут сделать прививку от гриппа в день игры «Крыльев Советов»
Бабье лето придет в Самарскую область в последней декаде сентября
Более 250 заявок подали ветераны СВО на участие в программе «СВОё Дело. Самарская область»
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
В Самарской области изменится расписание пригородных поездов
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
Более 24 тысяч человек умерли от экстремальной жары в Европе этим летом
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»

17 сентября 2025 12:06
20 сентября в Самаре на территории спортивной школы «Чайка» (Красноглинское шоссе, 116) состоится ежегодный Всероссийский день бега «Кросс нации» — массовое физкультурное событие, принять участие в котором может каждый желающий. 

Самым массовым забегом станет масс-старт для всех любителей здорового образа жизни на 1500 метров.

Всем участникам забега будет вручена сувенирная продукция Министерства спорта России.

 Для всех гостей, зрителей и спортсменов с 10:00 до 15:00 подготовлена выставочная и развлекательная программа с выступлениями творческих коллективов, площадкой выполнения нормативов комплекса ГТО, военно-патриотической выставкой, интерактивной площадкой дрон-рейсинга.

Подать заявку на участие в «Кроссе нации» можно до 18 сентября через портал Госуслуг. Помимо этого, для получения стартового номера необходимо пройти комиссию по допуску: с 15 по 19 сентября с 12:00 до 20:00 в тренировочном комплексе «МТЛ-2» в Самаре (ул. Советской Армии, 253в) и в день старта на базе «Чайки» (Красноглинское шоссе, 116).

В комиссию по допуску участников нужно предоставить паспорт или свидетельство о рождении, допуск врача к участию в соревнованиях, полис обязательного медицинского страхования.

